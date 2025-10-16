சிரஞ்சீவியின் அடுத்த படத்தில் கதாநாயகி ஆகும் மாளவிகா மோகனன்!
ஈரானிய இயக்குனர் மஜித் மஜிது இயக்கிய பியாண்ட் தி கிளவுட்ஸ் படத்தின் மூலம் நல்ல அறிமுகம் பெற்ற மாளவிகா மோகனன். இவரின் தந்தை மோகனன் பாலிவுட்டில் முன்னணி ஒளிப்பதிவாளராக திகழ்கிறார். அதன் பிறகு தமிழில் மாஸ்டர், பேட்ட மற்றும் மாறன் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார் மாளவிகா மோகனன்.
பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில் உருவான தங்கலான் படத்தில் நடித்தார். அந்த படம் விமர்சன ரீதியாக பாராட்டுகளைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாகப் பெரிய வெற்றியைப் பெறவில்லை. நடிப்பில் மாளவிகாவுக்குக் கிடைத்த ரசிகர்களை விட, அவரின் புகைப்படங்கள் மூலமாக கிடைத்த ரசிகர்கள்தான் அதிகம். இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் பகிரும் புகைப்படங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் லைக்ஸ்களைக் குவித்து வருகின்றன.
தமிழ் மற்றும் மலையாளப் படங்கள் தவிர்த்து தற்போது தெலுங்குப் படங்களிலும் அவர் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். பிரபாஸின் ‘தி ராஜாசாப்’ படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்து வருகிறார். இதையடுத்து சிரஞ்சீவி நடிப்பில் பாபி இயக்கத்தில் உருவாகவுள்ள ’வால்டர் வீரய்யா’ படத்தில் மாளவிகா கதாநாயகியாக நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. சிரஞ்சீவிக்கு வயது 70. மாளவிகாவிக்கு வயது 32 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.