ராஜமௌலி & மகேஷ் பாபு இணையும் படத்தின் காட்சிகள் இணையத்தில் லீக்!

ஆர் ஆர் ஆர் படத்துக்கு பிறகு ராஜமௌலி இயக்கும் அடுத்த படத்தில் தெலுங்கு சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் மகேஷ் பாபு நடிக்க உள்ளார். இந்த படம் புதையலைத் தேடி செல்லும் ஒரு சாகச திரைக்கதையாக அமைக்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. படத்தில் கதாநாயகியாக பிரியங்கா சோப்ரா நடிக்க, கீரவாணி இசையமைக்கிறார். வால்ட் டிஸ்னி நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

படத்தின் பெரும்பாலான காட்சிகள் காடுகளை மையப்படுத்தி எடுக்கப்படுகிறது. ஒரிசாவில் ஷூட்டிங் நடந்த நிலையில் அடுத்த கட்டமாக வாரணாசி செட் அமைத்துக் காட்சிகளை எடுக்கவுள்ளார் ராஜமௌலி. இந்நிலையில் இந்த படத்தின் முதல் லுக் போஸ்டர் மகேஷ் பாபுவின் பிறந்தநாளுக்கு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இன்னும் வேலைகள் முடியாததால் நவம்பர் மாதத்தில் வெளியாகும் என ராஜமௌலி அறிவித்தார்.

இந்நிலையில் இந்த படம் இரண்டு பாகங்களாக 1200 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவாக உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. மேலும் படத்தை சுமார் 120 நாடுகளில் ரிலீஸ் செய்யவும் படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் கென்யா நாட்டில் நடந்து வருகிறது. அங்கு மகேஷ் பாபு சிங்கங்களோடு இடம்பெறும் காட்சி சம்மந்தமான புகைப்படங்கள் இணையத்தில் லீக் ஆகியுள்ளன. இது படக்குழுவினருக்கு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

