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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Wednesday, 16 September 2026 (13:56 IST)

முதல் தமிழ் சினிமா!.. ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படும் மகாராஜா!..

maharaja
Written By: மகேந்திரன்
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (13:58 IST)
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விஜய் சேதுபதியின் 50வது திரைப்படம் மகாராஜா. இந்த திரைப்படத்தை நித்திலன் சாமிநாதன் இயக்கியிருந்தர். இவர் ஏற்கனவே குரங்கு பொம்மை என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி கவனம் ஈர்த்தவர்.

சிறு வயது மகளை சிலர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துவிட அவர்கள் யார் என கண்டுபிடித்து அவர்களை விஜய் சேதுபதி என்ன செய்கிறார் என்பதுதான் படத்தின் கதை, திரைக்கதை.
இந்த படம் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்றதோடு பாக்ஸ் ஆபிஸிலும் வசூலை அள்ளியது.

இதன் காரணமாக இந்த படம் ஹிந்தியிலும் ரீமேக் செய்யப்பட்டது.
ஒருபக்கம் மகாராஜா படத்திற்கு தேசிய விருதும் கிடைத்தது. அதோடு இந்த படத்தில் நடித்த சச்சனா நமிதாசுக்கு துணை நடிகைக்கான தேசிய விருதும் கொடுக்கப்பட்டது..

இந்நிலையில்தான், மகாராஜா திரைப்படம் தற்போது ஹாலிவுட்டில் ரீமேக் செய்யப்படவிருப்பதக இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர் டெரிவித்திருக்கிறார்ர். இந்த படத்தில் நடிகர் மேத்யூ மெக்கோனாஹே விஜய் சேதுபதி நடித்த கதாபாத்திரத்க்தில் நடிக்க பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. எல்லாம் சரியாக அமைந்தால் இந்த பட வேலைகள் அடுத்த வருடம் துவங்கும் என சொல்லப்படுகிறது.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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