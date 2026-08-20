பட்ஜெட்ல பாதி கூட வரலயே!.. மொத்தமா வாஷ் அவுட்டான மகுடம்!.. வசூல் அப்டேட்!..
விஷால் முதன் முறையாக இயக்கி இரட்டை வேடங்களில் நடித்திருக்கும் திரைப்படம் மகுடம். இந்த படத்தில் அஞ்சலி, துஷரா விஜயன் உள்ளிட்ட பலரும் நடித்திருந்தனர். இந்த படத்தை முதலில் ரவி அரசு என்பவர்தான் இயக்கினார். ஆனால், அவருக்கும் விஷாலும் இடையே கருத்துவேறுபாடு ஏற்பட்டதால் விஷாலே படத்தை இயக்கினார்.
அப்படி வெளியான மகுடம் திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிசில் மண்ணை கவ்வியிருக்கிறது. படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் 2.53 கோடியை மட்டுமே வசூல் செய்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்திற்கு வந்த நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் காரணமாக படம் வெளியான முதல் நாளே பல தியேட்டர்கள் காலியாக கிடந்தது.
இந்த படத்தை மறைந்த தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சவுத்ரியின் சூப்பர் ஹிட் பிலிம்ஸ் மற்றும் விஷால் இணைந்து தயாரித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் பட்ஜெட் 20 கோடி என சொல்லப்படும் நிலையில் படம் அதில் பாதியை கூட வசூலிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த படத்தை மறைந்த தயாரிப்பாளர் ஆர்.பி.சவுத்ரியின் சூப்பர் ஹிட் பிலிம்ஸ் மற்றும் விஷால் இணைந்து தயாரித்திருந்தனர். இந்த படத்தின் பட்ஜெட் 20 கோடி என சொல்லப்படும் நிலையில் படம் அதில் பாதியை கூட வசூலிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.