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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Tuesday, 28 July 2026 (11:57 IST)

ஜனநாயகன் படத்தில் சர்ச்சையான காட்சிகள்!.. இயக்குனர் ஹெச்.வினோத்துக்கு நோட்டீஸ்!..

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Tue, 28 Jul 2026 (11:58 IST)
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சதுரங்க வேட்டை திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக மாறியவர் ஹெச்.வினோத். அதன்பின் தீரன் அதிகாரம் ஒன்று, நேர்கொண்ட பார்வை, வலிமை, துணிவு ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கினார். அதன்பின் நடிகர் விஜயை வைத்து ஜனநாயகன் என்ற திரைப்படத்தை இயக்கினார்.

இந்த படம் தெலுங்கில் பாலையா நடித்து ஹிட் அடித்த பகவந்த் கேசரி படத்தின் தமிழ் ரீமேக் ஆகும். நடிகர் விஜய் அரசியலில் நுழைந்து தற்போது தமிழகத்தின் முதல்வராக மாறியுள்ள நிலையில் ஜனநாயகன் அவரின் கடைசிப்படமாக அமைந்துவிட்டது. கடந்த 23ம் தேதி வெளியான இந்த திரைப்படம் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்று ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

படம் வெளியாகி 5 நாட்கள் ஆகிவிட்ட நிலையில் இந்த திரைப்படம் இதுவரை 200 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்திருக்கிறது. இந்நிலையில் ஜனநாயகன் படத்தில் இருக்கும் சித்தரிக்கப்பட்ட காட்சிகள் பாப்பாபட்டி கிராம மக்களின் நற்பெயரையும் கண்ணியத்தையும் பாதிக்கும் வகையில் இருப்பதாக கூறி சின்னசாமி என்பவர் மதுரை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்

இந்த வழக்கு விசாரித்த நீதிபதி இது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கும்படி தணிக்கை வாரிய தலைவர், தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர் ஹெச்.,வினோத் ஆகிய மூவருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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