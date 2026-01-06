செவ்வாய், 6 ஜனவரி 2026
’ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் தேதியை ஏன் ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி..!

தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், வழக்கின் விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது. வரும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், சான்றிதழ் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் படக்குழுவினர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர்.
 
இன்று நடைபெற்ற விசாரணையின் போது, தணிக்கை வாரியம் சார்பில் ஆஜரான மத்திய அரசு வழக்கறிஞர், "திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருந்தாலும், தணிக்கை வாரியம் சட்டவிதிகளுக்கு உட்பட்டே செயல்பட முடியும்" என்று வாதிட்டார்.
 
இதை கேட்ட நீதிபதிகள், படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை ஏன் ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கக்கூடாது? என தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு கேள்வி எழுப்பினர். விஜய்யின் அரசியல் வருகைக்கு முன்பாக வெளியாகும் கடைசி படம் என்பதால் அதிக எதிர்பார்ப்பு நிலவும் சூழலில், இந்த சட்டப் போராட்டம் திரையுலகினரிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
தணிக்கை வாரியம் படத்தை மறுசீராய்வு குழுவிற்கு அனுப்பியுள்ளதே இந்தத் தாமதத்திற்கு முக்கிய காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.
 
