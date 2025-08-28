வியாழன், 28 ஆகஸ்ட் 2025
23 ஆண்டுகள் கழித்து ரி ரிலீஸாகும் மாதவன் & லிங்குசாமி கூட்டணியின் ‘ரன்’!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குனராக வலம் வந்தவர் லிங்குசாமி. அவர் இயக்கிய ஆனந்தம், ரன், சண்டக் கோழி, பையா ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றன. ஆனால் அவர் இயக்கிய அஞ்சான் திரைப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதுமட்டுமில்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் மோசமான கேலிகளை எதிர்கொண்டது.

படம் பற்றி  லிங்குசாமி கொடுத்த பில்டப்புகளை நம்பி சென்றவர்கள் ஏமாந்ததால் அவரைப் பற்றி மீம்ஸ்களாகப் போட்டு கிழித்தெறிந்தனர். அந்த படத்தில் சறுக்கிய லிங்குசாமி இன்னமும் தலைதூக்கவில்லை. அந்த அளவுக்கு தமிழ் சினிமா கண்டிராத அளவுக்கு அந்த படத்தின் மீதும், இயக்குனர் லிங்குசாமியின் மீதும் ட்ரோல்கள் எழுந்தன. அதிலிருந்து அவரால் இன்னமும் மீண்டுவர முடியவில்லை.

இந்நிலையில் அவர் இயக்கத்தில் 2002 ஆம் ஆண்டு மாதவன், மீரா ஜாஸ்மின், ரகுவரன், அனுஹாசன், அதுல் குல்கர்னின் மற்றும் விவேக் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவான சூப்பர் ஹிட் திரைப்படமான ‘ரன்’ ரி ரிலீஸாகவுள்ளது. புத்தம் புது பொலிவுடன் இந்த படம் தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய மாநிலங்களில் ரிலீசாக உள்ளதாக இயக்குனர் லிங்குசாமி அறிவித்துள்ளார்.

