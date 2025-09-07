இரண்டு நாட்களில் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட்ட மதராஸி!
அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.
இந்த படத்தில் வித்யுத் ஜமால், பிஜு மேனன், ருக்மினி வசந்த் மற்றும் விக்ராந்த் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருந்தனர். அனிருத் இசையமைத்திருந்தார். இந்த படம் ரசிகர்களிடம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படம் முதல் இரண்டு நாட்களில் இந்திய அளவில் 25 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்துள்ளதாக ஆன்லைன் இணையதளங்கள் ட்ராக் செய்து வெளியிட்டன.
ஆனால் இப்போது படக்குழு இரண்டு நாட்களில் உலகம் முழுவதும் 50 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளதாகப் படக்குழு அறிவித்துள்ளது.