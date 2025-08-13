புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (09:48 IST)

இரண்டாவது திருமணம் நடந்த சில நாட்களில் முதல் மனைவியோடு பொது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்!

பிரபல சமையல் கலைஞரான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தமிழ் சினிமாவில் பிரபலங்களின் வீட்டு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் படங்களின் வெற்றிநிகழ்ச்சிகளில் வித்தியாசமான உணவுகளை ருசிகரமாக சமைத்துக் கொடுத்து தனக்கென ஒரு ப்ராண்ட்டை உருவாக்கிக் கொண்டார். அதன் பின்னர் அவர் சினிமாவிலும் நடிக்கத் தொடங்கினார். அவர் நடித்த ‘மெஹந்தி சர்க்கஸ்’ திரைப்படம் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ரிலீஸானது.

இதையடுத்து அவர் குக்வித் கோமாளி நிகழ்ச்சியிலும் கலந்துகொண்டார். அப்போது அவருக்கு ஆடை வடிவமைப்பாளராகப் பணியாற்றிய ஜாய் கிரிஸ்டா என்பவரோடு பழக்கம் ஏற்பட்டு காதலாகியுள்ளது. இதையடுத்து அவரை சமீபத்தில் திருமணம் செய்துகொண்டார். திருமணத்தின் போதே ஜாய் ஆறு மாத கர்ப்பமாக இருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதனால் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனது முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்டார் எனக் கருதப்பட்டது. ஆனால் தற்போது தனது முதல் மனைவி ஸ்ருதியோடு அவர் பொது நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டுள்ளார்.  இது தற்போது விவாதப் பொருளாகியுள்ளது.

கேப்டன் இருந்திருந்தால் ரஜினிகாந்துக்குப் பாராட்டு விழா நடத்தியிருப்பார் – பிரேமலதா வேண்டுகோள்!

கேப்டன் இருந்திருந்தால் ரஜினிகாந்துக்குப் பாராட்டு விழா நடத்தியிருப்பார் – பிரேமலதா வேண்டுகோள்!தமிழ் சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டாராக கடந்த 45 ஆண்டுகளாக ரஜினிகாந்த் பாக்ஸ் ஆபிஸில் கலக்கி வருகிறார். இடையில் அவர் சில ஆண்டுகள் இடைவெளி எடுத்துக் கொண்டாலும் அவர் இடத்தை யாராலும் நிரப்ப முடியவில்லை. இப்போது அடுத்த தலைமுறை நடிகர்களான விஜய் மற்றும் அஜித் ஆகியோர் அவருக்குக் கடுமையான போட்டியைக் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

கூலி படத்துக்குத் தமிழ்நாட்டில் சிறப்புக் காட்சி எத்தனை மணிக்கு? வெளியான தகவல்!

கூலி படத்துக்குத் தமிழ்நாட்டில் சிறப்புக் காட்சி எத்தனை மணிக்கு? வெளியான தகவல்!இந்த ஆண்டின் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களில் ஒன்றாக ரஜினிகாந்த்- லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்துள்ள ‘கூலி’ படம் இன்னும் 6 நாட்களில் ரிலீஸாகவுள்ளது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர்.

விஜய் ஆண்டனியின் ‘சக்தி திருமகன்’ ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைப்பு!

விஜய் ஆண்டனியின் ‘சக்தி திருமகன்’ ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைப்பு!அருவி படத்தின் இமாலய வெற்றி இயக்குனர் அருண் பிரபு புருஷோத்தமன் மீது வெளிச்சத்தைக் கொடுத்தது. அந்த படத்துக்கு பின்னர் இயக்குனர் அவர் இயக்கத்தில் உருவான இரண்டாவது திரைப்படம் வாழ். இந்த படத்தை சிவகார்த்திகேயனின் நிறுவனம் பெரும் பொருட்செலவில் தயாரித்தார். ஆனால் எதிர்பார்த்த வெற்றியைப் பெறவில்லை. படம் அதிகளவில் பிரச்சார தன்மை கொண்டதாகவும் உள்ளீடற்ற ஆன்மீக வாழ்வியல் கதையாக இருந்ததாலும் ரசிகர்களால் ஒதுக்கப்பட்டது.

சிம்புவின் 3 மாத கால்ஷீட்டை வேஸ்ட் செய்தாரா வெற்றிமாறன்.. அடுத்த படம் என்ன?

சிம்புவின் 3 மாத கால்ஷீட்டை வேஸ்ட் செய்தாரா வெற்றிமாறன்.. அடுத்த படம் என்ன?நடிகர் சிம்பு மற்றும் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் உருவாகவிருந்த புதிய திரைப்படம் கைவிடப்பட்டதாக கோலிவுட் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. இந்த திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஆகஸ்ட் மாதம் தொடங்கும் என முன்னர் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான சிம்புவின் கால்ஷீட் வீணாகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

’கூலி’ படத்திற்கு 2 வாரங்கள் தான் டைம்.. அதன் பின் வெளியாகும் 5 படங்கள்.. வசூலை எடுக்க முடியுமா?

’கூலி’ படத்திற்கு 2 வாரங்கள் தான் டைம்.. அதன் பின் வெளியாகும் 5 படங்கள்.. வசூலை எடுக்க முடியுமா?சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'கூலி' திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 14ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியாகவுள்ளது. கேரளாவில் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்படவிருப்பதால், அதற்குள் அதிகபட்ச வசூலை ஈட்டுவதற்கு படக்குழுவினர் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Webdunia
