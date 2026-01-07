புதன், 7 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Modified: புதன், 7 ஜனவரி 2026 (12:59 IST)

ஜாய் கிரிசில்டாவுக்கு எதிராக மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த மனு.. நீதிமன்றம் தள்ளுபடி..!

madhampatty rangaraj joy crizildaa
திரைப்பட நடிகரும் பிரபல சமையல் கலைஞருமான மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தாக்கல் செய்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
 
ஜாய் கிரிசில்டா என்பவர் தன்னைப்பற்றி அவதூறு கருத்துகளை வெளியிட தடை விதிக்க வேண்டும் என்று கோரி ரங்கராஜ் சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. ஆனால், இந்த விவகாரத்தில் தடை விதிக்க நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
 
இந்த சர்ச்சை குறித்து பேசிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ், ஜாய் கிரிசில்டாவின் குழந்தைக்கு தான் தந்தை என்று டிஎன்ஏ சோதனையில் உறுதியானால், அந்த குழந்தைக்கு பொறுப்பேற்க தான் தயாராக இருப்பதாக அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.
 
இந்த விவகாரம் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஜாய் கிரிசில்டா முன்வைத்த புகார்களுக்கு எதிராக ரங்கராஜ் நீதிமன்றத்தை நாடிய நிலையில், இந்த தள்ளுபடி உத்தரவு அவருக்கு பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. 
 
அதே சமயம், டிஎன்ஏ சோதனைக்கு தான் தயார் என்று அவர் வெளிப்படையாக அறிவித்திருப்பது இந்த வழக்கில் அடுத்தகட்ட திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

அஜித் சார் அதுக்கு allow பண்ணவே இல்ல! உண்மையை உடைத்த கௌதம் மேனன்

அஜித் சார் அதுக்கு allow பண்ணவே இல்ல! உண்மையை உடைத்த கௌதம் மேனன்தமிழ் சினிமாவில் மென்மையான ரொமான்டிக்கான படங்களை எடுப்பதில் தலை சிறந்த இயக்குனர் கௌதம் வாசுதேவ் மேனன்.

’ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் தேதியை ஏன் ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி..!

’ஜனநாயகன்’ ரிலீஸ் தேதியை ஏன் ஜனவரி 10-ஆம் தேதிக்கு தள்ளி வைக்கக்கூடாது? நீதிபதி கேள்வி..!தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவான 'ஜனநாயகன்' திரைப்படத்திற்கு தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம், வழக்கின் விசாரணையை நாளைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது. வரும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி படம் வெளியாக உள்ள நிலையில், சான்றிதழ் பெறுவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் படக்குழுவினர் நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளனர்.

கால்சீட் இல்லைன்னு சொன்ன ரஜினி! 23 நாட்களில் படத்தை முடித்து சூப்பர் ஹிட்டாக்கிய இயக்குனர்

கால்சீட் இல்லைன்னு சொன்ன ரஜினி! 23 நாட்களில் படத்தை முடித்து சூப்பர் ஹிட்டாக்கிய இயக்குனர்தமிழ் சினிமாவில் இரு பெரும் ஆளுமைகளாக இருப்பவர்கள் ரஜினி மற்றும் கமல். இருவரும் சேர்ந்து பல படங்களில் இணைந்து நடித்திருக்கின்றனர்.

9ஆம் தேதி தான் படம் ரிலீஸ்.. ஆனால் 8ஆம் தேதி இரவே பெய்டு பிரீமியர்.. ‘ஜனநாயகன’ அல்ல..!

9ஆம் தேதி தான் படம் ரிலீஸ்.. ஆனால் 8ஆம் தேதி இரவே பெய்டு பிரீமியர்.. ‘ஜனநாயகன’ அல்ல..!பான் இந்தியா சூப்பர் ஸ்டார் பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் ஜனவரி 9-ஆம் தேதி வெளியாகிறது. இதையொட்டி, ரசிகர்களின் அதீத எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில், படக்குழுவினர் ஜனவரி 8-ஆம் தேதி இரவு முதலே 'பெய்டு பிரீமியர்' காட்சிகளை திரையிட முடிவு செய்துள்ளனர். குறிப்பாக ஆந்திரா மற்றும் தெலுங்கானா மாநிலங்களில் இதற்கான பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

விஜய்யின் ‘சுறா’ உள்பட பல படங்கள் நடித்த நடிகர் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்..!

விஜய்யின் ‘சுறா’ உள்பட பல படங்கள் நடித்த நடிகர் காலமானார்.. திரையுலகினர் இரங்கல்..!தமிழ் திரையுலகிலும் மலையாள திரையுலகிலும் தனது நகைச்சுவை மற்றும் குணச்சித்திர நடிப்பால் முத்திரை பதித்த மூத்த நடிகர் அப்பச்சன் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக காலமானார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com