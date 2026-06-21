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2 நாட்களில் ரூ. 25.50 கோடி வசூல்: திரையரங்குகளில் பட்டையைக் கிளப்பும் சமந்தாவின் எங்கள் தங்கம்
நடிகை சமந்தா நடிப்பில் ஜூன் 19 அன்று உலகம் முழுவதும் வெளியான தெலுங்குத் திரைப்படம் மா இண்டி பங்காரம். தமிழில் இப்படம் எங்கள் தங்கம் என்ற பெயரில் டப் செய்யப்பட்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. சமந்தாவின் டிரலலா மூவிங் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இப்படம், கடந்த 2 நாட்களில் உலக அளவில் ரூ. 25.50 கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்துள்ளது.
முதல் நாளை விட இரண்டாம் நாளில் இப்படத்திற்கான தியேட்டர் ஆக்குபென்சி 40% வரை அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக ஆந்திரா, தெலுங்கானா மற்றும் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்டில் படம் மிக வலுவான வசூலைப் பதிவு செய்து வருகிறது.
இயக்குநர் நந்தினி ரெட்டி மற்றும் சமந்தா கூட்டணியில் இதற்கு முன்பு வெளியான ஜபர்தஸ்த் , ஓ பேபி ஆகிய படங்கள் சூப்பர் ஹிட்டான நிலையில், இந்த 3-வது படம் முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு ஆக்ஷன்-ஃபேமிலி டிரமாவாக உருவாகியுள்ளது.திரைப்படங்களில் வழக்கமாக டாப் ஹீரோக்கள் நடிக்கும் ஃப்ளாஷ்பேக் ஆக்ஷன் கதைக் களத்தை இதில் ஒரு பெண் கதாபாத்திரத்தை வைத்து சுவாரசியமாக கையாண்டுள்ளார் இயக்குநர். அமைதியான, பாரம்பரியமிக்க குடும்பக் குத்துவிளக்காக வாழ நினைக்கும் ஒரு பெண்ணிற்குப் பின்னால் இருக்கும் ஆபத்தான அசாசின் கடந்த காலமும், அதைத் தொடர்ந்து வரும் சண்டைக் காட்சிகளும் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளன.இப்படத்திற்கு சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைத்துள்ளார். ஓம் பிரகாஷின் ஒளிப்பதிவு ஆக்ஷன் காட்சிகளுக்குப் பெரிய பலமாக அமைந்துள்ளது. சமந்தாவுடன் இணைந்து கௌதமி, குல்ஷன் தேவ்வையா , திகாந்த் மஞ்சாலே, சைதன்யா கிருஷ்ணா மற்றும் ஸ்ரீமுகி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
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