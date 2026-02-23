தயாரிப்பாளர் சஙக தேர்தல்.. தேனாண்டாள் முரளி படுதோல்வி.. வெற்றி பெற்றது யார்?
தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கத்திற்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. இதில் லைகா நிறுவனத்தின் ஜி.கே.எம். தமிழ்குமரன் அமோக வெற்றி பெற்று, சங்கத்தின் புதிய தலைவராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்தத் தேர்தலில் தமிழ்குமரன் மொத்தம் 788 வாக்குகள் பெற்று தனது வெற்றியை உறுதி செய்தார். அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தேனாண்டாள் முரளி 241 வாக்குகள் மட்டுமே பெற்று தோல்வியை தழுவினார்.
தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் நிலவி வரும் பல்வேறு சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணவும், தமிழ் சினிமாவின் அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கு தேவையான திட்டங்களை முன்னெடுக்கவும் தமிழ்குமரன் தலைமையிலான புதிய அணி முனைப்பு காட்டி வருகிறது.
குறிப்பாக, சிறிய பட்ஜெட் படங்களின் வெளியீடு மற்றும் திரையரங்கு பங்கீடு போன்ற விவகாரங்களில் இந்த வெற்றி முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு இச்சங்கத்திற்கு புதிய தலைமை கிடைத்துள்ளது தயாரிப்பாளர்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புதிய தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்குமரனுக்குத் திரைத்துறையை சேர்ந்த பலரும் தங்களது வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Edited by Siva