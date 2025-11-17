திங்கள், 17 நவம்பர் 2025
லப்பர் பந்து தெலுங்கு ரீமேக் பணிகள் தொடக்கம்… எந்தந்த கதாபாத்திரங்களில் யார் யார்?

பிரின்ஸ் பிக்சர்ஸ் சார்பில் தயாரிப்பாளர் லக்ஷ்மன் குமார் தயாரிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான ‘லப்பர் பந்து’ திரைப்படம் கடந்த வருடத்தின் சூப்பர் ஹிட் படங்களில் ஒன்றாக அமைந்தது. அறிமுக இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கிய இந்த படத்தில் ஹரிஷ் கல்யாண், அட்டகத்தி தினேஷ், சுவாசிகா விஜய், சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகியோர் முதன்மை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க முக்கிய வேடங்களில் பால சரவணன், காளி வெங்கட் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருந்தனர்.

இந்த படம் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டுமே 40 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்ததாக சொல்லப்பட்டது. இந்த படம் வெறும் ஐந்தரை கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில்தான் உருவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தில் நடித்த ஸ்வாசிகா அதன் பின்னர் கவனிக்கப்படும் நடிகையாகி தற்போது பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில் ‘லப்பர் பந்து’ படம் தற்போது தெலுங்கில் ரீமேக் ஆகிக் கொண்டிருக்கிறது. இதில் தினேஷ் நடித்த வேடத்தில் ராஜசேகரும், ஸ்வாசிகா வேடத்தில் ரம்யா கிருஷ்ணனும், சஞ்சனா நடித்த வேடத்தில் ஷிவாத்மிகா ராஜசேகரும் நடிக்க உள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஹரிஷ் கல்யாண் நடித்த வேடத்துக்கு மட்டும் இன்னும் நடிகர் தேர்வு செய்யப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது.

