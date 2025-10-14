செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Prasanth K
Last Modified: செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (16:00 IST)

லவ் கண்டெண்ட்லாம் ஓரம் போச்சு! ட்ரெண்டாகும் வாட்டர்மெலன் திவாகர் Vs வினோத்! Biggboss Season 9 Tamil

Diwakar vinoth biggboss

பிக்பாஸ் சீசன் 9 பரபரப்பாக நடந்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் இரண்டாவது வாரத்திலேயே லவ் கண்டெண்டுகளும் தொடங்கிவிட்டன. ஒருபக்கம் எஃப்ஜே, ஆதிரை ஜோடி போட்டுக் கொண்டு சுற்ற, மறுபக்கம் அரோரா, துஷார் இடையே ஒரு கதை ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

 

ஆனால் இதையெல்லாம் ஓரம் கட்டிவிட்டு மீண்டும் இந்த முறை வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் ட்ரெண்டிங்கை பிடித்துள்ளார். இந்த முறை கானா வினோத் கூடதான் பஞ்சாயத்து. திவாகரிடம் வம்பு செய்யும் ப்ரவீன், எஃப்ஜே போன்றவர்கள் பெயரை மறந்துவிட்டு அவர்களை ‘வினோத்து உனக்கு அவ்ளோதான்!’ என திவாகர் திட்ட, பக்கத்தில் இருக்கும் கானா வினோத் அப்செட் ஆகிறார்.

 

நேற்று இரவு சாப்பாட்டு பிரச்சினையில் விஜே பார்வதி கோபித்துக் கொண்டு இருக்க அவரை வெளியே வர சொல்லி ப்ரவீன் பேச வருகிறார். அவரை திவாகர் ‘வினோத்’ என்று சொல்லி திட்ட, கானா வினோத் செம கடுப்பாகி விட்டார். 

 

அதை தொடர்ந்து ‘எதுக்கு எவனை பாத்தாலும் என் பேரையே சொல்லுற’ என வினோத் வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் மேல் பாய, அவர் தெரியாமல் வந்துட்டுப்பா என சிறுபிள்ளை போல பம்முகிறார். இதை பார்த்து விழுந்து சிரித்த ஆடியன்ஸ் இதை ட்ரெண்டாக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

 

மேலும் நேற்று இரவு வாட்டர்மெலன் ஸ்டார் - வினோத் இடையே குறட்டை சம்பந்தமாக வந்த சண்டை, இருவரும் கட்டிலில் அமர்ந்து ஜோசியம் பார்த்துக் கொண்டிருந்தது போன்றவையும் ட்ரெண்டாகியுள்ளது. பலரும் இந்த இருவர் கூட்டணி நல்ல காமெடி கூட்டணியாக இந்த ஷோவை எண்டெர்டெயின் செய்யும் என எதிர்பார்க்கிறார்கள்.

 

Edit by Prasanth.K

தீபாவளி ரிலீஸூக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது எனக் கேட்டார்கள்… டீசல் படம் குறித்து ஹரிஷ் கல்யாண் ஆதங்கம்!

தீபாவளி ரிலீஸூக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது எனக் கேட்டார்கள்… டீசல் படம் குறித்து ஹரிஷ் கல்யாண் ஆதங்கம்!ஹேண்ட்ஸம் இளம் நடிகராக கோலிவுட் சினிமாவின் பெண்கள் ரசிகர்களை அடியோடு கவர்ந்திழுத்தவர் நடிகர் ஹரிஷ் கல்யாண். இவர் அமலா பால் நடிப்பில் வெளியாகி பெரும் சர்ச்சைக்குள்ளான சிந்து சமவெளி திரைப்படத்தில் நடித்து அறிமுகமானார்.

விஜய்க்காக எழுதிய கதையில் சல்மான் கானை இயக்கும் வம்சி!

விஜய்க்காக எழுதிய கதையில் சல்மான் கானை இயக்கும் வம்சி!கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு விஜய், ராஷ்மிகா மற்றும் யோகி பாபு உள்ளிட்ட பலரை வைத்து இயக்குனர் வம்சி ‘வாரிசு’ படத்தை இயக்கினார். இந்த படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக வெற்றிப் படம் என்று படக்குழுவினரால் சொல்லப்பட்டது. ஆனால் ரசிகர்கள் இயக்குனர் வம்சியை ட்ரோல் மெட்டீரியல் ஆக்கினர்.

நீங்கள் ஹீரோ மெட்டீரியல் இல்லை.. கேள்வி கேட்ட பத்திரிகையாளருக்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் தந்த பதில்..!

நீங்கள் ஹீரோ மெட்டீரியல் இல்லை.. கேள்வி கேட்ட பத்திரிகையாளருக்கு பிரதீப் ரங்கநாதன் தந்த பதில்..!லவ் டுடே', 'டிராகன்' போன்ற தொடர் வெற்றி படங்களைக் கொடுத்த இளம் நடிகர் பிரதீப் ரங்கநாதன், தனது புதிய திரைப்படமான 'டியூட்'-இன் தெலுங்கு முன்வெளியீட்டு நிகழ்வில் கூர்மையான கேள்வியை எதிர்கொண்டார்.

கால் உடைந்த கானா வினோத்! தள்ளி விட்டது யார்? பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!

கால் உடைந்த கானா வினோத்! தள்ளி விட்டது யார்? பிக்பாஸ் வீட்டில் நடந்த அதிர்ச்சி சம்பவம்!பிக்பாஸ் சீசன் 9-ன் பரபரப்பான இரண்டாவது வாரத்தில் முதல் டாஸ்க்கில் பல களேபரங்கள் நடந்துள்ளன.

நடிகராக அறிமுகமாகும் இன்பநிதி! முதல் படத்தை இயக்கும் மாரி செல்வராஜ்! - வெளியான அப்டேட்!

நடிகராக அறிமுகமாகும் இன்பநிதி! முதல் படத்தை இயக்கும் மாரி செல்வராஜ்! - வெளியான அப்டேட்!உதயநிதி ஸ்டாலின் மகன் இன்பநிதி நடிகராக அறிமுகமாகும் முதல் படத்தை மாரி செல்வராஜ் இயக்க உள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com