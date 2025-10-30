வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025
வியாழன், 30 அக்டோபர் 2025 (13:18 IST)

லோகேஷ் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தின் கதாநாயகி இவர்தான்..!

லோகேஷ் கதாநாயகனாக நடிக்கும் படத்தின் கதாநாயகி இவர்தான்..!
தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்த உயரம் அளப்பரியது. தனது இயக்குநர் பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். அதன் பின்வரும்  "கைதி", "மாஸ்டர்", "விக்ரம்", "லியோ" போன்ற வெற்றிப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தவர். கடைசியாக அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றாலும் கடுமையான எதிர்மறை விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்நிலையில் அவர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் படத்தில் கதாநாயகனாக  நடிக்கவுள்ளார். இந்த படம் ஒரு பீரியட் கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் பூஜையோடு தொடங்கியது.

இது பீரியட் ஆக்‌ஷன் படமாக உருவாகி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்நிலையில் இந்த படத்தில் வாமிகா கபி கதாநாயகியாக நடிக்கிறார். இவர் ஏற்கனவே மாலை நேரத்து மயக்கம், இறவாக்காலம் போன்ற படங்களில் நடித்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தவர். 

Webdunia
