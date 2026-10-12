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Written By மகேந்திரன் மகேந்திரன்
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (16:35 IST)

அல்லு அர்ஜூனுடன் புதிய படம்!.. செம அப்டேட் கொடுத்த லோகேஷ் கனகராஜ்!..

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Written By: மகேந்திரன்
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (16:37 IST)
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விக்ரம் படத்திற்கு பின் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கிய லியோ மற்றும் கூலி ஆகிய இரண்டு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. குறிப்பாக இரண்டு படங்களிலும் திரைக்கதை சரியாக அமைக்கப்படவில்லை என விமர்சகர்கள் கூறினார்கள். எனவே இயக்கத்திற்கு கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டுவிட்டு அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் டிசி என்கிற திரைப்படத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்தார். அந்த படம் சூப்பர் ஹிட் அடுத்து 100 கோடி வரை வசூல் செய்தது..

அடுத்து மீண்டும் லோகேஷ் இயக்கத்தை கையில் எடுக்கவிருக்கிறார். புஷ்பா பட புகழ் அல்லு அர்ஜுனை வைத்து புதிய படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கவிருக்கிறார்.

lokesh
தற்போது அல்லு அர்ஜுன் அட்லீ இயக்கத்தில் ராக்கா என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில்தான் அல்லு அர்ஜுடம் புதிய படத்தின் கதை தொடர்பாக லோகேஷ் கனகராஜ் விவாதிக்கும் புகைப்படத்தை அவரே தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்து புதிய அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என தெரிவித்திருக்கிறார்.
About Writer
மகேந்திரன்
14 ஆண்டுகள் பல்வேறு இணையதள செய்தி பிரிவில் பணியாற்றிய அனுபவம் உள்ளவர். அரசியல், விளையாட்டு, பொழுதுபோக்கு, ஆன்மிகம், தொழில்நுட்ப செய்திகள் எழுதுவதில் அனுபவம் உள்ளவர்..... Read More
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