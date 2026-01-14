புதன், 14 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 14 ஜனவரி 2026 (19:38 IST)

லோகேஷ் இயக்கும் அடுத்த படம் இதுதான்!. வீடியோவே வேறலெவல்!...

lokesh
மாநகரம் திரைப்படம் மூலம் கோலிவுட்டில் இயக்குனராக களமிறங்கியவர் லோகேஷ் கனகராஜ். அதன்பின் கைதி, விக்ரம், மாஸ்டர், லியோ, கூலி ஆகிய படங்களை இயக்கினார்.
லோகேஷ் கனகராஜின் படங்களை பார்த்த இன்றைய இளைஞர்கள் அவரின் ரசிகர்களாக மாறினார்கள். தமிழ் சினிமாவில் விஜய் போன்ற ஒரு நடிகரை எப்படி ரசிகர்கள் கொண்டாடுவார்களோ அப்படி லோகேஷ் கனகராஜையும் கொண்டாடினார்கள்.

அவரின் படங்களை எல்சியூ என அழைத்தார்கள். ஆனால் கடைசியாக வெளியான லியோ மற்றும் கூலி இரண்டு படங்களும் கலவையான விமர்சனங்களை பெற்றது. எனவே லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்து யாரை வைத்து படம் இயக்கப் போகிறார் என்கிற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களும் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில்தான் லோகேஷ் கனகராஜ் அடுத்து அல்லு அர்ஜுன் நடிக்கவுள்ள புதிய படத்தை இயக்கப்போது உறுதியாகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை குட் பேட் அக்லி படத்தை இயக்கிய மைத்ரி மூவி மேக்கர் நிறுவனம் தயாரிக்க அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் இந்த வருடம் மே மாதம் துவங்கும் எனத்தெரிகிறது. தற்போது இது தொடர்பான அதிகாரத்தை வீடியோவாக படக்குழு வெளியிட்டு இருக்கிறது.


ஒன் மேன் ஷோ! ‘வா வாத்தியாரே’ படம் எப்படி இருக்கு? வெளியான ட்விட்டர் விமர்சனம்

ஒன் மேன் ஷோ! ‘வா வாத்தியாரே’ படம் எப்படி இருக்கு? வெளியான ட்விட்டர் விமர்சனம்நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் கார்த்தி நடிப்பில் இன்று வெளியான திரைப்படம் வா வாத்தியாரே

பராசக்தியை பாராட்டிய ரஜினி ஜனநாயகன் பத்தி பேசினாரா?!.. பொங்கும் விஜய் ரசிகர்கள்..

பராசக்தியை பாராட்டிய ரஜினி ஜனநாயகன் பத்தி பேசினாரா?!.. பொங்கும் விஜய் ரசிகர்கள்..ரஜினியின் திரைப்படங்களை பார்த்து வளர்ந்தவர்தான் விஜய்.

அத பத்தி நான் பேச விரும்பல!.. பிரதமர் பொங்கல் விழாவில் எஸ்கேப் ஆன SK!...

அத பத்தி நான் பேச விரும்பல!.. பிரதமர் பொங்கல் விழாவில் எஸ்கேப் ஆன SK!...பராசக்தி படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை விஜய் ரசிகர்கள் பரப்பினாலும் படத்தை பார்க்க விரும்பு ரசிகர்கள் தியேட்டர் சென்று கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்

‘ஜனநாயகன்; மட்டுமல்ல, விஜய்யின் இன்னொரு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் ஒத்திவைப்பு.. தாணு அறிவிப்பு..!

‘ஜனநாயகன்; மட்டுமல்ல, விஜய்யின் இன்னொரு படத்தின் ரிலீஸ் தேதியும் ஒத்திவைப்பு.. தாணு அறிவிப்பு..!தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி எஸ். தாணு அவர்களின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி, தளபதி விஜய் நடிப்பில் மீண்டும் வெளியாகவிருந்த "தெறி" திரைப்படத்தின் ரீரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தலீவர் டெக்னிக்!.. மோடி விழாவில் பங்கேற்ற எஸ்.கே-வை கலாய்க்கும் மாறன்....

இது தலீவர் டெக்னிக்!.. மோடி விழாவில் பங்கேற்ற எஸ்.கே-வை கலாய்க்கும் மாறன்....சின்னத்திரையில் ஆங்கராக இருந்து சினிமாவில் நடிக்க துவங்கி தனக்கென ஒரு இடத்தை பிடித்தவர்தான் சிவகார்த்திகேயன்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com