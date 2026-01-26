திங்கள், 26 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: திங்கள், 26 ஜனவரி 2026 (16:30 IST)

ரஜினி - கமல் படம் டேக் ஆப் ஆகாமல் போனது ஏன்?.. ஓப்பனாக பேசிய லோகேஷ்!..

lokesh
கூலி படத்திற்கு பின் ரஜினி, கமல் இருவரும் பல வருடங்களுக்கு பின் இணைந்து நடிக்கவுள்ள படத்தை லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கப்போகிறார் என்ற செய்தி வெளியாகி ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. ஆனால் து டேக்ஆப் ஆகவில்லை.

இந்நிலையில், இதுபற்றி செய்தியாளர்களிடம் விளக்கமளித்த லோகேஷ் கனகராஜ் ‘கூலி படத்தை முடித்துவிட்டு கைதி 2 படத்தை பண்ணலாம் என்று ஐடியாவில் இருந்தேன்.. ஆனால் கூலி பட ரிலீஸ் சமயத்தில் கமல் சார் மற்றும் ரஜினி சார் இருவரும் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ண வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டார்கள். இந்த வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைக்காது என்பதால் ரஜினி கமல் படத்தை முடித்துவிட்டு பிறகு கைதி 2 படத்தை எடுக்கிறேன் தயாரிப்பு நிறுவனத்திடம் கூறிவிட்டு இவர்களுக்காக ஒரு கதையை தயார் செய்தேன்.

ஆனால் இருவரும் தொடர்ந்து ஆக்சன் படங்களில் நடித்து வருவதால் ஒரு லைட்ஹார்ட்டட் கதையை எதிர்பார்த்தார்கள்.. அந்த மாதிரியான படம் எனக்கு பண்ண வராது என்பதால் அது அவர்களிடம் சொல்லிவிட்டு வந்து விட்டேன்.. அதற்குள் நான் ரஜினி - கமல் படத்தை முடித்து விட்டு வர தாமதமாகும் என்று நினைத்த தயாரிப்பு நிறுவனம் கைதி 2 படத்துக்காக வைத்திருந்த ஸ்லாட்டை வேறு இயக்குனருக்கு கொடுத்து விட்டார்கள்.. இதுதான் நடந்தது’ என்று கூறினார்.

மேலும் அடுத்து அல்லு அர்ஜுன் படத்தை இயக்கப் போகிறேன்.. அதை முடித்துவிட்டு கைதி 2 படத்தை இயக்குவேன்’ என தெரிவித்திருக்கிறார் லோகேஷ் கனகராஜ்.

பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்.. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தினை ஒப்பிட்ட பிரபல நடிகை..

பழுதடைந்த சார்ஜர் கொண்ட மொபைல் ஃபோன்.. மாதவிடாய் நின்ற காலத்தினை ஒப்பிட்ட பிரபல நடிகை..பாலிவுட் முன்னாள் நடிகையும் எழுத்தாளருமான ட்விங்கிள் கண்ணா, தனது 52-வது வயதில் முதுமை மற்றும் மாதவிடாய் நின்ற காலம் குறித்த தனது வெளிப்படையான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார். ஒப்பனை ஏதுமில்லாத தனது புகைப்படத்தை பதிவிட்டுள்ள அவர், 50 வயதிற்கு பிறகு அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் உணர்வதற்கு வெறும் "மதிய சூரிய ஒளி" மட்டும் போதாது என்று நகைச்சுவையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வடநாட்டு அரசியலில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என ரஜினி என்னிடம் சொன்னார்: வைரமுத்து

வடநாட்டு அரசியலில் ஒரு திருப்பம் ஏற்படும் என ரஜினி என்னிடம் சொன்னார்: வைரமுத்துதமிழக அரசியலில் மட்டுமல்லாது வடநாட்டு அரசியலிலும் ஒரு பெரும் திருப்பம் ஏற்படும் என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் தன்னிடம் கூறியதாக கவிப்பேரரசு வைரமுத்து தெரிவித்துள்ளார். ஆன்மீக அறிவும் தீர்க்கதரிசனமும் கொண்ட ரஜினியின் இந்த அரசியல் கணிப்பு தற்போது தேசிய அளவில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து வைரமுத்து தனது எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

'பேட் டச்' என்ற வார்த்தையை பார்வதி பயன்படுத்தினாரா? கம்ருதின் விளக்கம்..

'பேட் டச்' என்ற வார்த்தையை பார்வதி பயன்படுத்தினாரா? கம்ருதின் விளக்கம்..பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சியிலிருந்து வெளியேறிய வி.ஜே. பார்வதி மற்றும் கம்ருதின் ஆகிய இருவரும், சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்துகொண்டு ரசிகர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தினர். இந்த விழாவிற்கு இருவரும் பிரம்மாண்டமான முறையில் என்ட்ரி கொடுத்தனர். மேடையில் இருவரும் நடனமாடியும், ரசிகர்களை கட்டிப்பிடித்தும் நெகிழ்ச்சியான தருணங்களை உருவாக்கினர்.

மங்காத்தா முன் ‘திரெளபதி 2’ நிற்க முடியவில்லை: ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்த மோகன் ஜி

மங்காத்தா முன் ‘திரெளபதி 2’ நிற்க முடியவில்லை: ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்த மோகன் ஜிஇயக்குநர் மோகன் ஜி இயக்கத்தில் உருவான 'திரௌபதி 2' திரைப்படம் கடந்த ஜனவரி 23 அன்று வெளியான நிலையில், அதே நாளில் அஜித்தின் பிளாக்பஸ்டர் திரைப்படமான 'மங்காத்தா' 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்யப்பட்டது. இதனால் திரையரங்குகளில் 'மங்காத்தா' படத்திற்கு கிடைத்த பிரம்மாண்ட வரவேற்பு மற்றும் கூட்டத்தால், தனது 'திரௌபதி 2' படத்திற்கான ஓப்பனிங் மற்றும் கவனம் சிதைந்துவிட்டதாக மோகன் ஜி வேதனை தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் அஜித்தான்!.. கில்லி ரீ-ரிலீஸ் வசூலை தாண்டிய மங்காத்தா!..

பாக்ஸ் ஆபிஸ் கிங் அஜித்தான்!.. கில்லி ரீ-ரிலீஸ் வசூலை தாண்டிய மங்காத்தா!..சமீப காலமாக ரஜினி, விஜய், அஜித் போன்ற நடிகர்கள் 25 வருடங்களுக்கு முன்பு நடித்து வெளியான திரைப்படங்களை ரீ-ரிலீஸ் என்கிற பெயரில் மீண்டும் வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com