திங்கள், 10 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (09:14 IST)

லோகேஷ் & அருண் மாதேஸ்வரனின் ‘DC’ படத்தில் இணைந்த சஞ்சனா!

தமிழ் சினிமாவில் இயக்குனராக லோகேஷ் கனகராஜ் அடைந்த உயரம் அளப்பரியது. தனது இயக்குநர் பயணத்தை "மாநகரம்" திரைப்படம் மூலம் தொடங்கினார். அதன் பின்வரும்  "கைதி", "மாஸ்டர்", "விக்ரம்", "லியோ" போன்ற வெற்றிப்படங்களை இயக்கி ரசிகர்களை பெரிதும் கவர்ந்தவர். கடைசியாக அவர் இயக்கிய ‘கூலி’ திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றி பெற்றாலும் கடுமையான எதிர்மறை விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்நிலையில் அவர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்கும் படத்தில் கதாநாயகனாக  நடிக்கவுள்ளார். இந்த படம் ஒரு பீரியட் கேங்ஸ்டர் கதையாக உருவாகவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபத்தில் இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் பூஜையோடு தொடங்கியது. படத்துக்கு ‘DC (தேவதாஸ்-சந்திரா) என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிக்க அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

சமீபத்
தில் இந்த படத்தின் டீசர் வெளியாகி கவனம் ஈர்த்தது. படத்தில் லோகேஷுக்குக் கதாநாயகியாக வாமிகா கபி நடிக்கவுள்ள நிலையில் இப்போது ஒரு முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் லப்பர் பந்து புகழ் சஞ்சனா நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.  இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு கோடை விடுமுறைக்கு ரிலீஸாகவுள்ளது.

