ரஜினி, கமல் படத்தில் இருந்து ஒதுக்கல்… ஹீரோவாக நடிக்கும் படத்தில் கவனம் செலுத்தும் லோகேஷ்!

தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

ஆனால் அவர்கள் இணைந்து ஒரு படம் நடிக்கவேண்டும் என்பது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் தீராத ஆசையாக இருந்தது. இந்நிலையில்  ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நீண்ட காலம் கழித்து படம் நடிக்கப் போவதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் ‘கமலுடன் இணைந்து நடிக்க ஆசை உள்ளது. ஆனால் நல்ல கதையும் இயக்குனரும் அமையவேண்டும்’ எனக் கூறியுள்ளார்.

முதலில் இந்த படத்தை இயக்க லோகேஷ் கனகராஜ் ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியானது. ஆனால் ‘கூலி’ படத்தின் நெகட்டிவ் விமர்சனம் மற்றும் ட்ரோல்களால் அந்த படத்தை லோகேஷ் இயக்கவேண்டாம் என்ற முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால் தற்போது அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் தான் ஹீரோவாக நடிக்க ஒப்பந்தமான படத்தில் நடிக்க ஆயத்தம் ஆகி வருகிறாராம் லோகேஷ். அந்த படத்தை முடித்துவிட்டு கைதி 2 படத்துக்கான திரைக்கதைப் பணிகளை ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

