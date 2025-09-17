புதன், 17 செப்டம்பர் 2025
Written By Prasanth K
Last Modified: புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (11:52 IST)

ரஜினி - கமல் காம்போவை லோகேஷ் இயக்கவில்லை!? - ரஜினிகாந்த் அளித்த பதில்!

ரஜினி - கமல் காம்போவை லோகேஷ் இயக்கவில்லை!? - ரஜினிகாந்த் அளித்த பதில்!

ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நீண்ட காலம் கழித்து படம் நடிக்கப் போவதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் அதுகுறித்து ரஜினிகாந்த் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

 

தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர்.

 

இந்நிலையில் இவ்வளவு ஆண்டுகளாக இருவரும் சேர்ந்து நடிக்க மாட்டார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்து வந்த நிலையில் அதற்கான சிக்னல்கள் கிடைக்கத் தொடங்கியுள்ளன. ஒரு நேர்க்காணலில் இதுகுறித்து லோகேஷ் கனகராஜ் பேசியபோது, அவர்கள் இருவரை வைத்து படம் இயக்க ஆசை என்றும், ஆனால் அதை நான் கேட்க உரிமையில்லை. அவர்கள் சீனியர்கள், அவர்களாக முடிவெடுத்து என்னை அழைத்தால் மகிழ்ச்சி என்று கூறியிருந்தார்.

 

கமல்ஹாசனும் ஒரு மேடையில் ரஜினிகாந்துடன் இணைந்து நடிப்பதில் விருப்பம் தெரிவித்து பேசியிருந்த நிலையில், லோகேஷ் கனகராஜ்தான் இயக்கப் போகிறார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்தது.

 

இந்நிலையில்தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் குறித்து பேசிய ரஜினிகாந்த் “ராஜ்கமல் ஃபிலிம்ஸ், ரெட் ஜெயண்ட் இணைந்து தயாரிக்கும் படத்தில் நடிக்கிறேன். கமல்ஹாசனுடன் இணைந்து நடிக்க ஆசை இருக்கு, ப்ளானும் இருக்கு. ஆனால் அதற்கான இயக்குநர், கதை, கதாப்பாத்திரம் எதுவும் இன்னும் ரெடி ஆகல. ஆனதும் நடிப்பேன்” எனக் கூறியுள்ளார்.

 

இதன்மூலம் இருவரும் இணைந்து நடிப்பது உறுதியாகியுள்ள அதேசமயம், அதை இயக்கப்போவது லோகேஷ் கனகராஜ் என உறுதி செய்யப்படவில்லை என்பதையும் மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளார் ரஜினிகாந்த். 

 

Edit by Prasanth.K

தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களை கேவலமாக பேசிய பிக்பாஸ் போட்டியாளர்! வெடித்து சிதறிய மோகன்லால்!

தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களை கேவலமாக பேசிய பிக்பாஸ் போட்டியாளர்! வெடித்து சிதறிய மோகன்லால்!மலையாள பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் போட்டியாளர் ஒருவர் தன்பால் ஈர்ப்பாளர்களை கேவலமாக பேசியதால் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் நடிகர் மோகன்லால் ஆவேசமாக பேசியது வைரலாகியுள்ளது.

10 நாள் தள்ளிதான் நமக்கு ‘தல’ தீபாவளி… அஜித்தின் அட்டகாசம் ரி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

10 நாள் தள்ளிதான் நமக்கு ‘தல’ தீபாவளி… அஜித்தின் அட்டகாசம் ரி ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!சமீபகாலமாக பழைய படங்களின் ரி ரிலீஸ் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. புதுப்படங்களின் வரவேற்புக் குறைவாக உள்ள நிலையில் சென்னையின் பிரபல திரையரங்குகள் இதுபோல பழைய படங்களை ரி ரிலீஸ் செய்கின்றனர். புது படங்கள் ஓடாததுதான் இதற்குக் காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனாலும் ரசிகர்கள் பழைய படங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பைக் கொடுத்து வருகின்றனர் என்பதே அதிக படங்கள் ரி ரிலீஸ் ஆகக் காரணம்.

100 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட திணறும் சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’!

100 கோடி ரூபாய் வசூலைத் தொட திணறும் சிவகார்த்திகேயனின் ‘மதராஸி’!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் நேற்று முன்தினம் உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

மீனாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘த்ரிஷ்யம் 3’ போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு!

மீனாவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு ‘த்ரிஷ்யம் 3’ போஸ்டரை வெளியிட்ட படக்குழு!மோகன் லால், மீனா நடிப்பில் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் வெளியான திரிஷ்யம் திரைப்படம் இந்தியாவின் பல்வேறு மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான திருஷ்யம் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. அதுமட்டுமில்லாமல் தமிழ், தெலுங்கு , கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. இதில் இந்தியைத் தவிர மற்ற மொழிகளில் எல்லாம் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது.

நான் பார்க்க ஆண் போல இருப்பதாக சொன்னார்கள்… பாடி ஷேமிங் குறித்து மனம் திறந்த தீபிகா படுகோன்!

நான் பார்க்க ஆண் போல இருப்பதாக சொன்னார்கள்… பாடி ஷேமிங் குறித்து மனம் திறந்த தீபிகா படுகோன்!ஷாருக் கான் நடித்த ‘ஓம் சாந்தி ஓம்’ படத்தின் மூலம் கதாநாயகியாக அறிமுகமானவர் தீபிகா படுகோன். அந்த படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகையானார். தொடர்ந்து சூப்பர் ஹிட் படங்களில் நடித்த அவர் கதாநாயகிக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

