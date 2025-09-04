வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025 (12:45 IST)

லோகா சிறுபட்ஜெட் படம் இல்லை… தயாரிப்பாளர் துல்கர் பகிர்வு!

ஓனம் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியான ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் டோம்னிக் எழுதி இயக்கியுள்ள ‘லோகா’ திரைப்படம் ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படத்தை துல்கர் சல்மான் தன்னுடைய ‘wayfrayers films’ நிறுவனத்தின் மூலம் தயாரித்துள்ளார். இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று தற்போது 100க்கும் மேற்பட்ட திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் படம் 7 நாட்களில் உலகளவில் 100 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளது.

இந்த படம் பற்றி பேசியுள்ள தயாரிப்பாளர் துல்கர் சல்மான் “பலரும் லோகா படத்தை சிறுபட்ஜெட் படம் என்கிறார்கள். ஆனால் அதற்காக நாங்கள் செய்த செலவு என்னுடைய கிங் ஆஃப் கோத்தா படத்தை விட அதிகம். இந்த படத்தின் வி எஃப் எக்ஸ்-காக நிறைய செலவு செய்துள்ளோம்” எனக் கூறியுள்ளார்.

