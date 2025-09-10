புதன், 10 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (08:23 IST)

200 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்து 300 கோடி ரூபாயை நோக்கி செல்லும் லோகா!... இந்த ஆண்டின் மெகா பிளாக்பஸ்டர்!

200 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்து 300 கோடி ரூபாயை நோக்கி செல்லும் லோகா!... இந்த ஆண்டின் மெகா பிளாக்பஸ்டர்!
துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான  ‘லோகா’ திரைப்படம் மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்களைக் கவர்ந்துள்ளது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

இந்த படம் மோகன்லாலின் ‘ஹ்ருத்யபூர்வம்’ திரைப்படத்தோடு வெளியானது. முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று அதன் பின்னர் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேரளா தாண்டி பேன் இந்தியா அளவில் வெற்றிகரமாக ஓடி வருகிறது.  படம்  தற்போது 200 கோடி ரூபாய் வசூலைக் கடந்துள்ளதாக படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இந்த மைல்கல்லை 13 நாட்களில் லோகா எட்டியுள்ளது.

இதன் மூலம் மலையாள சினிமாவில் அதிகம் வசூல் செய்த நான்காவது திரைப்படம் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளது. எதிர்பார்த்தததை விட அதிக வசூலைப் பெற்று வரும் லோகா திரைப்படம் திரையரங்குகள் மூலமாக மட்டும் 300 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலிக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் பாராட்டு விழா.. தேதி அறிவிப்பு..!

இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு தமிழக அரசு சார்பில் பாராட்டு விழா.. தேதி அறிவிப்பு..!இசைஞானி இளையராஜாவுக்கு, தமிழக அரசின் சார்பில் பாராட்டு விழா நடைபெற உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் இருந்து ‘குட் பேட் அக்லி’ நீக்கப்படுகிறதா? என்ன காரணம்?

நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடியில் இருந்து ‘குட் பேட் அக்லி’ நீக்கப்படுகிறதா? என்ன காரணம்?அஜித் நடித்துள்ள 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படம் நெட்பிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்திலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக வெளியான தகவல் அஜித் ரசிகர்கள் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கருப்பு நிற உடையில் பிரியா வாரியரின் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பு!

கருப்பு நிற உடையில் பிரியா வாரியரின் அசத்தல் புகைப்படத் தொகுப்பு!ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

கவர்ச்சி நாயகி திஷா பதானியின் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!

கவர்ச்சி நாயகி திஷா பதானியின் கிளாமரஸ் க்ளிக்ஸ்!பாலிவுட் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்து வரும் நடிகை திஷா பதானி 'தோனி' படத்தின் மூலம் மிகவும் பிரபலமானார். அதனை தொடர்ந்து பாலிவுட்டின் முன்னணி ஹீரோக்கள் படங்களில் நடித்து வரும் அவர் தற்போது சூர்யாவின் கங்குவா திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடித்து வருகிறார்.

என்னுடைய அடுத்த படங்கள் இவைதான்… சிவகார்த்திகேயன் அப்டேட்!

என்னுடைய அடுத்த படங்கள் இவைதான்… சிவகார்த்திகேயன் அப்டேட்!அமரன் படத்தின் இமாலய வெற்றியை அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் ஏ ஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் நடித்துள்ள ‘மதராஸி’ படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் ரிலீஸானது. கடந்த காலங்களில் அதிக எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் ரிலீஸாகும் சிவகார்த்திகேயன் ‘மதராஸி’ படம் அமைந்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com