திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (08:19 IST)

கேரளாவில் மட்டும் 100 கோடி ரூபாய் வசூல்… அதிக வசூல் செய்த மலையாள படம்- லோகா சாதனை!

கடந்த மாதம் ரிலீஸான ‘லோகா’ படத்தின் ஜூரம் இன்னும் திரையரங்குகளில் இருந்து வெளியேறவில்லை.  துல்கர் சல்மான் தயாரிப்பில் டாம்னிக் அருண் இயக்கத்தில் உருவான  ‘லோகா’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் ஆகியோர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த ஹாலிவுட்டில் வெளியாகும் vampire வகை சூப்பர் வுமன் வகைத் திரைப்படமாக உருவாகியுள்ளது.

முதலில் குறைவான திரைகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்று அதன் பின்னர் திரைகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேரளா தாண்டி பேன் இந்தியா அளவில் வெற்றிகரமாக ஓடிவருகிறது. வெளியாகி ஒரு மாதம் ஆகியுள்ள நிலையில் இன்னும் கணிசமான திரையரங்குகளில் படம் ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது.

இந்நிலையில் இந்த படம் கேரளாவில் மட்டும் 100 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாகப் படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் அதிக வசூல் செய்த மலையாளப் படம் என்ற சாதனையையும் ‘எம்புரான்’ படத்திடம் இருந்து பறித்து முதல் இடத்துக்கு சென்றுள்ளது. இதுவரை 280 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் இந்த படம் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

