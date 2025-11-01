சனி, 1 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: சனி, 1 நவம்பர் 2025 (13:59 IST)

லிங்குசாமி இயக்கும் புதிய படத்தில் கதாநாயகியாக ருக்மிணி வசந்த்…!

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி கமர்ஷியல் இயக்குனராக வலம் வந்தவர் லிங்குசாமி. அவர் இயக்கிய ஆனந்தம், ரன், சண்டக் கோழி, பையா ஆகிய படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றன. ஆனால் அவர் இயக்கிய அஞ்சான் திரைப்படம் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதுமட்டுமில்லாமல் சோஷியல் மீடியாவில் மோசமான கேலிகளை எதிர்கொண்டது.

படம் பற்றி  லிங்குசாமி கொடுத்த பில்டப்புகளை நம்பி சென்றவர்கள் ஏமாந்ததால் அவரைப் பற்றி மீம்ஸ்களாகப் போட்டு கிழித்தெறிந்தனர். அந்த படத்தில் சறுக்கிய லிங்குசாமி இன்னமும் தலைதூக்கவில்லை. அந்த அளவுக்கு தமிழ் சினிமா கண்டிராத அளவுக்கு அந்த படத்தின் மீதும், இயக்குனர் லிங்குசாமியின் மீதும் ட்ரோல்கள் எழுந்தன.

இந்நிலையில் லிங்குசாமி அடுத்து இளைஞர்களைக் கவரும் விதமாக ஒரு காதல் படத்தை உருவாக்கவுள்ளார். இந்த படத்தில் இசையமைப்பாளர் வித்யாசாகரின் மகன்  ஹர்ஷவர்தன் கதாநாயகனாக அறிமுகமாகவுள்ளார். இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக காந்தாரா புகழ் ருக்மிணி வசந்த் நடிக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. விரைவில் இந்த படம் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என தெரிகிறது.

Webdunia
