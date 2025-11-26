புதன், 26 நவம்பர் 2025
புதன், 26 நவம்பர் 2025 (08:05 IST)

எல் ஐ கே ரிலீஸில் இருந்த குழப்பம்… புத்திசாலித் தனமாக தப்பித்த தயாரிப்பாளர் லலித் குமார்!
நடிகராக அடுத்தடுத்து மூன்று ப்ளாக்பஸ்டர் ஹிட் படங்களைக் கொடுத்து தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார் பிரதீப். அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். LIK படம் கடந்த ஆண்டே ஆரம்பிக்கப்பட்டாலும், தாமதமான ஷூட்டிங் காரணமாக வருன் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிறது.

இந்த படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்பட்டாலும், இதுவரை ஓடிடி வியாபாரம் முடியாமல் இருந்த நிலையில் தற்போது அமேசான் ப்ரைம் நிறுவனம் படத்தை வாங்கியுள்ளதாக சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இப்போது தயாரிப்பாளருகும் ஓடிடி நிறுவனத்துக்கும் இடையே நடந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்ததால் இந்த படத்தை வாங்குவதில் இருந்து அமேசான் ப்ரைம் நிறுவனம் பின் வாங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுகிறது.

அதனால் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப் போகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அந்த தேதியில் ரிலீஸாகவேண்டும் என்பதில் இயக்குனரும் இணைத் தயாரிப்பாளருமான விக்னேஷ் சிவன் உறுதியாக இருந்துள்ளார். அதனால் படத்தின் ஓடிடி உரிமையை விக்னேஷ் சிவனிடமே கொடுத்துவிட்டாராம் லலித்குமார். அவர் அதை வைத்து ஓடிடி நிறுவனம் ஒன்றிடம் pay per view முறையில் வியாபாரத்தை முடித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. இதையடுத்து படம் அறிவித்தபடி டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என சொல்லப்படுகிறது.

அடுத்தடுத்து ஃபுல் ட்ரீட்தான்.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் டிரெய்லர் எப்போ தெரியுமா? அதுமட்டுமா?

அடுத்தடுத்து ஃபுல் ட்ரீட்தான்.. ‘ஜனநாயகன்’ படத்தின் டிரெய்லர் எப்போ தெரியுமா? அதுமட்டுமா?விஜய் நடிப்பில் அனைவர் எதிர்பார்க்கும் உள்ளாகிய திரைப்படம் ஜனநாயகன். எச் வினோத் இயக்கத்தில் விஜய் நடிக்கும் கடைசி திரைப்படம் இது.

யாஷிகா ஆனந்தின் வித்தியாசமான ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!

யாஷிகா ஆனந்தின் வித்தியாசமான ஃபோட்டோஷூட் ஆல்பம்!இருட்டு அறையில் முரட்டு குத்து, ஸோம்பி, கவலை வேண்டாம் என தான் நடித்த பல படங்களில் கவர்ச்சி வேடங்களில் நடித்து ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர் யாஷிகா ஆனந்த். சமீபத்தில் ஒரு விபத்தில் சிக்கி, உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் படுகாயமடைந்து ஆறு மாத சிகிச்சைக்குப் பின் குணமாகி மீண்டும் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.

பூனம் பாஜ்வாவின் லேட்டஸ்ட் கலர்ஃபுல் கலெக்‌ஷன்ஸ்!

பூனம் பாஜ்வாவின் லேட்டஸ்ட் கலர்ஃபுல் கலெக்‌ஷன்ஸ்!ஒரு காலத்தில் தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் பூனம் பாஜ்வா. சமீபகாலமாக படவாய்ப்புகள் ஏதுமின்றி சிறு சிறு வேடங்களில் தலைகாட்டி வந்தவர் திடீரென உடல் எடை கூடி பருமனாக தோற்றமளித்ததால் அந்த வாய்ப்பும் கிடைக்காமல் போக பிறகு கவர்ச்சியில் தாராளம் காட்ட ஆரம்பித்தார்.

பைசன் இசையமைப்பாளரை ஹீரோவாக்கும் பா ரஞ்சித்!

பைசன் இசையமைப்பாளரை ஹீரோவாக்கும் பா ரஞ்சித்!தமிழ் சினிமாவில் எத்தனையோ ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்திருந்தாலும் சமீபத்தில் ரிலீஸாகி பெருவெற்றி பெற்றுள்ள ‘பைசன்’ பட பாடல்கள்தான் நிவாஸ் கே பிரசன்னவை புகழ் வெளிச்சத்துக்குக் கொண்டு வந்துள்ளன. ‘பைசன்’ படத்தின் வெற்றிக்கு அவரின் பின்னணி இசையும் பாடல்களும் பெரும்பங்காற்றியுள்ளன.

சிம்பு & வெற்றிமாறனின் ‘அரசன்’ படப்பிடிப்பு தொடங்குவதில் தாமதம்… காரணம் ஐசரி கணேஷா?

சிம்பு & வெற்றிமாறனின் ‘அரசன்’ படப்பிடிப்பு தொடங்குவதில் தாமதம்… காரணம் ஐசரி கணேஷா?சிம்பு மற்றும் வெற்றிமாறன் இணைந்து உருவாக்கவுள்ள ‘அரசன்’படத்தின் முன்னோட்ட வீடியோ கடந்த மாதம் இணையத்தில் வெளியாகி வைரல் ஆனது. இந்த வீடியோ இணையத்தில் வெளியாவதற்கு முதல் நாளே திரையரங்குகளிலும் வெளியாகி ரசிகர்களின் ஆதரவைப் பெற்றது. இந்த படத்துக்கு அனிருத் இசையமைக்க, வேல் ராஜ் ஒளிப்பதிவை மேற்கொள்ள கலைப்புலி எஸ் தாணு தயாரிக்கிறார்.

