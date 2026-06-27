  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Legendary Tamil Director K Bhagyaraj Passes Away Due to Heart Attack in Chennai
Written By
Last Modified: Saturday, 27 June 2026 (10:38 IST)

இயக்குனர் பாக்யராஜ் திடீர் மரணம்.. அதிகாலை வந்த மாரடைப்பால் சோகம்...

இயக்குநர் பாக்யராஜ்
Publish: Sat, 27 Jun 2026 (10:38 IST) Updated: Sat, 27 Jun 2026 (10:40 IST)
google-news
தமிழ் திரையுலகின் முன்னணி இயக்குநரும், திரைக்கதை மன்னனுமான கே. பாக்யராஜ் மாரடைப்பு காரணமாக இன்று காலமானார் என்ற அதிர்ச்சி செய்தி வெளியாகியுள்ளது. இன்று காலை திடீரென ஏற்பட்ட மாரடைப்பு காரணமாக அவர் சென்னை கிரீம்ஸ் சாலையில் உள்ள அப்போலோ மருத்துவமனையில் அவசர சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதிலும், சிகிச்சை பலனின்றி அவரது உயிர் பிரிந்தது.
 
அவரது இந்த திடீர் மறைவு ஒட்டுமொத்த தமிழ் திரையுலகினரையும், ரசிகர்களையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. பாக்யராஜின் மறைவு குறித்து ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துள்ள பிரபல நடிகை ஊர்வசி, "இப்படி ஒரு செய்தி வரும் என்று நான் கனவில் கூட நினைக்கவில்லை" என மிகுந்த வேதனையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அதேபோல், மூத்த பத்திரிகையாளர் ராம்ஜி தனது இரங்கலில், "இயக்குநர் கே. பாக்யராஜ் காலமானார் என்ற அதிர்ச்சியிலிருந்து இன்னமும் என்னால் வெளியில் வர முடியவில்லை" என்று தனது துயரத்தை பகிர்ந்துள்ளார். தமிழ் சினிமாவில் சுவாரசியமான திரைக்கதைகள் மற்றும் எதார்த்தமான வசனங்கள் மூலம் தனக்கென ஒரு தனி முத்திரையைப் பதித்த ஒரு மாபெரும் கலைஞனின் மறைவு, ஈடுசெய்ய முடியாத ஒரு பேரிழப்பாகும்.
 
சமீபத்தில் பாரதிராஜா காலமான நிலையில், அவரது சிஷ்யரான பாக்யராஜ் அவர்களும் காலமானது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
About Writer
Webdunia

ஜோடிப்பொருத்தம் சூப்பர்!.. மகளின் திருமண போட்டோக்களை வெளியிட்ட குஷ்பு!..

ஜோடிப்பொருத்தம் சூப்பர்!.. மகளின் திருமண போட்டோக்களை வெளியிட்ட குஷ்பு!..90களில் முன்னணி நடிகையாக இருந்தவர் குஷ்பு. அப்போதிருந்த முன்னணி நடிகர்களுக்கு ஜோடி போட்டு நடித்திருக்கிறார்.

ஜெயிலர் 2 படத்தோடு மோதுகிறா ஓம்?!.. தனுஷ் எடுத்த அந்த முடிவு!...

ஜெயிலர் 2 படத்தோடு மோதுகிறா ஓம்?!.. தனுஷ் எடுத்த அந்த முடிவு!...தமிழ் சினிமாவைப் பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய நடிகரின் படம் வெளியாகும் போது அவரை விட சிறிய நடிகரின் படமும் அதே தேதியில் வெளியானால் அந்த பெரிய நடிகரின் ரசிகர்கள் அந்த சின்ன நடிகரை சமூக வலைதளங்களில் மோசமாக திட்டுவார்கள். அதோடு அந்த படத்திற்கு எதிராக நெகட்டிவ் விமர்சனங்களையும் பரப்புவார்கள்.

வாரணாசி ஷூட்டிங் எப்ப முடியும்?.. இப்ப என்ன அப்டேட்?!.. ராஜமவுலி சொல்லிட்டாரே!...

வாரணாசி ஷூட்டிங் எப்ப முடியும்?.. இப்ப என்ன அப்டேட்?!.. ராஜமவுலி சொல்லிட்டாரே!...பாகுபலி, பாகுபலி 2, RRR ஆகிய திரைப்படங்கள் மூலம் பேன் இண்டியா அளவில் கவனம் ஈர்த்தவர் இயக்குனர் ராஜமௌலி.

Good Doctor வெப்சீரியஸின் காப்பிதான் தர்மனா?!.. அஷ்வத் மாரிமுத்து விளக்கம்!...

Good Doctor வெப்சீரியஸின் காப்பிதான் தர்மனா?!.. அஷ்வத் மாரிமுத்து விளக்கம்!...ரஜினியின் 176வது படத்தை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது.

சஸ்பென்ஸ் ஓவர்!. குஷ்பு வீட்டு கல்யாணத்துக்கு தனியா போன திரிஷா..

சஸ்பென்ஸ் ஓவர்!. குஷ்பு வீட்டு கல்யாணத்துக்கு தனியா போன திரிஷா..தற்போதைய முதல்வரும் முன்னாள் நடிகருமான விஜயின் மனைவி சங்கீதா நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்த போது விஜய்க்கு நடிகை ஒருவருடன் தொடர்பு இருப்பதாக கூறியிருந்தார்.