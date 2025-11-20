வியாழன், 20 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: வியாழன், 20 நவம்பர் 2025 (16:47 IST)

லெஜெண்ட் சரவணாவை இயக்கும் ரத்னகுமார்! வைரலாகும் புகைப்படம்

லெஜெண்ட் சரவணாவை இயக்கும் ரத்னகுமார்! வைரலாகும் புகைப்படம்
லோகேஷின் உதவியாளர் ரத்னகுமார். தற்போது லெஜெண்ட் சரவணாவை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்கப் போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன. நேற்று அவருடைய பிறந்தநாள் என்பதால் பிறந்தநாள் ஸ்பெஷலாக லெஜன்ட் சரவணாவை சந்தித்து கேக் வெட்டி அதிகாரப்பூர்வமான அறிவிப்பை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள். லெஜெண்ட் சரவணா தற்போது துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் சஸ்பென்ஸான திரில்லர் திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார்.
 
கொடி, கருடன் போன்ற படங்களை இயக்கியவர் தான் துரை செந்தில்குமார். இவர்தான் தற்போது லெஜெண்ட் சரவணாவை வைத்து படத்தை இயக்கி வருகிறார். இந்த படம் 2025 ஆம் வருட இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் இதுவரை அந்த படத்தை பற்றி எந்த ஒரு அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. இந்த படத்திற்கு ஜிப்ரான் இசையமைக்கிறார்.
 
ஏற்கனவே அவருடைய முதல் படம் மாஸ் ஆக்ஷன் திரைப்படமாக வெளியானாலும் அந்த அளவுக்கு ரசிகர்களை கவரவில்லை. இருந்தாலும் லெஜெண்ட் சரவணாவின் தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி அடுத்தடுத்த படங்களில் நடிக்க அவரை தூண்டி வருகிறது. இந்த நிலையில் தான் ரத்னகுமார் அடுத்ததாக சரவணனை வைத்து படத்தை இயக்குவதாக கூறப்படுகிறது. ரத்னகுமாரை பொறுத்த வரைக்கும் சோசியல் மீடியாக்களில் ரஜினிக்கு எதிராக கருத்துக்களை பரவி ரஜினி ரசிகர்களிடம் கடுமையான விமர்சனத்தை பெற்றார்.
 
அவர் விஜயின் தீவிர ரசிகர் என்பதால் அவர் வெளியிடும் கருத்துக்கள் பெரும்பாலும் ரஜினிக்கு எதிராகவே இருக்கும். அதை அவர் தெரிந்து செய்கிறாரா என்பது தெரியவில்லை. ஆனால் அவர் பதிவிடும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் ரஜினிக்கு எதிராகவே இருந்ததனால் ஏற்கனவே விஜய் ரசிகர்களுக்கும் ரஜினி ரசிகர்களுக்கும் சண்டை இருந்த நேரத்தில் ரஜினி ரசிகர்களிடம் வசமாக சிக்கிக் கொண்டார் ரத்னகுமார்.
லெஜெண்ட் சரவணாவை இயக்கும் ரத்னகுமார்! வைரலாகும் புகைப்படம்
 
 அதனால்தான் கூலி திரைப்படத்தில் லோகேஷுடன் ரத்னகுமார் இணைந்து பணிபுரியவில்லை. லியோ திரைப்படத்தில் லோகேஷுடன் சேர்ந்து பணிபுரிந்தார். அந்த படத்திற்குப் பிறகு அவர் லோகேஷ் உடன் இணைந்து பணியாற்றவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில்தான் லெஜெண்ட் சரவணா உடனான கூட்டணி பற்றிய அறிவிப்பு இன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

பீகார் தேர்தல் தோல்விக்கு பிராயசித்தம்: மெளன விரதம் இருக்கும் பிரசாந்த் கிஷோர்!

பீகார் தேர்தல் தோல்விக்கு பிராயசித்தம்: மெளன விரதம் இருக்கும் பிரசாந்த் கிஷோர்!பீகார் சட்டமன்றத் தேர்தலில் நிதீஷ் குமாரின் என்.டி.ஏ. கூட்டணி 202 தொகுதிகளைக் கைப்பற்றி அபார வெற்றி பெற்றது. நிதீஷ் குமார் 10வது முறையாக முதல்வராகப் பதவியேற்றார்.

அழகுப் பதுமை சம்யுக்தாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!

அழகுப் பதுமை சம்யுக்தாவின் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!மலையாள சினிமா உலகில் இருந்துதான் இப்போது தென்னிந்திய சினிமாக்களுக்கு ஹீரோயின்கள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி வாத்தி படம் மூலம் ரசிகர்களைக் கவர்ந்தவர்தான் சம்யுக்தா.தன் பெயருக்குப் பின்னால் மேனன் என்ற சாதி பெயரை நீக்கியதாக அவர் கூறியது பலரின் பாராட்டுகளைப் பெற்றது.

அழகே அழகே… வாணி போஜனின் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!

அழகே அழகே… வாணி போஜனின் கார்ஜியஸ் க்ளிக்ஸ்!சின்னத்திரை நயன்தாரா என்று சீரியல் ரசிகர்களால் அழைக்கப்பட்டு பெரும் பிரபலமடைந்தவர் நடிகை வாணி போஜன். ஆரம்பத்தில் விமான பணிப் பெண்ணாக இருந்து பின்னர் மாடலிங் திரையில் நுழைந்தார். அதன் மூலம் கிடைத்த வாய்ப்பில் தான் சீரியல் நடிகையானார்.

கமல்& அன்பறிவ் படத்துக்கு மலையாள இசையமைப்பாளர்… வெளியான தகவல்!

கமல்& அன்பறிவ் படத்துக்கு மலையாள இசையமைப்பாளர்… வெளியான தகவல்!கமல்ஹாசன், மணிரத்னம் கூட்டணியில் உருவான 'தக் லைஃப்' படம் ஜூன் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி அட்டர் ப்ளாப் ஆனது. இதையடுத்து கமல்ஹாசன் ஸ்டண்ட் இயக்குனர்கள் அன்பறிவ் மாஸ்டர்ஸ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்கவுள்ளார். இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் ஜூலை அல்லது ஆகஸ்ட்டில் தொடங்கும் என சொல்லப்பட்டது. ஆனால் தக் லைஃப் படத்தின் தோல்வி மற்றும் கமல்ஹாசன் ராஜ்ய சபா உறுப்பினராக பதவியேற்றது போன்ற காரணங்களால் தாமதமாகிக் கொண்டே வந்தது.

பிக் பாஸ் தமிழ்: கனி - பார்வதி மோதல்! கிச்சன் அணியில் இருந்து கனி வெளியேற முடிவு

பிக் பாஸ் தமிழ்: கனி - பார்வதி மோதல்! கிச்சன் அணியில் இருந்து கனி வெளியேற முடிவுபிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி 6 வாரங்களை கடந்துள்ள நிலையில், கடந்த வாரம் திவாகர் வெளியேறினார். இந்த வாரம் 13 போட்டியாளர்கள் வெளியேற்ற பட்டியலில் உள்ளனர்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com