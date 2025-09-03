வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  பொழுதுபோக்கு
  சினிமா
  சினிமா செய்தி
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (19:12 IST)

பிக்பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை.. வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்.. பிரபல சீரியல் நடிகை

விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் 'மகாநதி' தொடரின் நாயகியான லட்சுமி பிரியா, பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் புதிய சீசனில் கலந்துகொள்வதாக பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவில்லை என்று அவர் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் விளக்கமளித்துள்ளார்.
 
பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் புதிய சீசன் விரைவில் தொடங்கவுள்ள நிலையில், அதில் கலந்துகொள்ளும் போட்டியாளர்கள் குறித்த யூகங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. அந்த பட்டியலில் லட்சுமி பிரியாவின் பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது.
 
இதுகுறித்து லட்சுமி பிரியா தனது சமூக வலைதளப் பக்கத்தில், "நான் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு செல்லப்போவதாக தவறான தகவல்கள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. நான் எந்தவொரு தகுதி சுற்றிலும் கலந்துகொள்ளவில்லை. இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க எனக்கு எந்த அழைப்பும் வரவில்லை," என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அமேசான் நிறுவனத்தால் ஏற்பட்ட திருப்புமுனை.. புதிய இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்..!

அமேசான் நிறுவனத்தால் ஏற்பட்ட திருப்புமுனை.. புதிய இயக்குனருக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த கார்த்திக் சுப்புராஜ்..!இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்பராஜின் தயாரிப்பு நிறுவனமான 'ஸ்டோன் பெஞ்ச்', தற்போது தெலுங்கில் மூன்று புதிய படங்களை தயாரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. அவற்றில் ஒரு படத்தை லோகேஷா என்பவர் இயக்கவுள்ளார். லோகேஷா இதற்கு முன்பு இயக்கிய '11' திரைப்படம், திரையரங்குகளில் எதிர்பார்த்த வெற்றியை பெறவில்லை.

இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு டூட்' அல்லது 'லைக்.. குழப்பத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன்..!

இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு டூட்' அல்லது 'லைக்.. குழப்பத்தில் பிரதீப் ரங்கநாதன்..!இந்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு எந்த படம் ரிலீஸாகும் என்பதில் பெரிய குழப்பம் பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு நீடிக்கிறது. பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த 'டூட்' மற்றும் 'லைக்' ஆகிய இரு படங்களும் ஒரே நாளில் வெளியாகலாம் என்ற நிலையில், திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர். இரண்டு படங்களும் ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதால், தனித்தனியே வெவ்வேறு நாட்களில் வெளியானால் தியேட்டர்களுக்கு லாபம் அதிகரிக்கும் என்பது அவர்களின் எதிர்பார்ப்பு.

நடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம்: சம்பளம் குறித்த சிக்கல் நீடிப்பு

நடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம்: சம்பளம் குறித்த சிக்கல் நீடிப்புநடிகர் அஜித்தின் அடுத்த படம் குறித்த அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகாததற்கு, அவரது சம்பள எதிர்பார்ப்பே முக்கிய காரணமாக கூறப்படுகிறது. பல தயாரிப்பாளர்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும், அஜித்தின் சம்பள விஷயத்தில் ஒருமித்த கருத்து எட்டப்படவில்லை.

வெற்றிமாறனின் பிறந்த நாளில் சிம்பு பட அறிவிப்பு.. மாஸ் வீடியோவை வெளியிட்ட தாணு..!

வெற்றிமாறனின் பிறந்த நாளில் சிம்பு பட அறிவிப்பு.. மாஸ் வீடியோவை வெளியிட்ட தாணு..!"வெற்றி நடை வீர நடை, வெல்லும் இவன் படை" என்ற அடைமொழியுடன், அகவை 50-ல் அடியெடுத்து வைக்கும் இயக்குநர் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்குப் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் என தயாரிப்பாளர் தாணு, வெற்றிமாறனுக்கு தனது எக்ஸ் பகக்த்தில் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!

பிரியா வாரியரின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் போட்டோஷூட் ஆல்பம்!ஒரு அடார் லவ் என்ற படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கும் அறிமுகமானார் பிரியா பிரகாஷ் வாரியர். அந்த படத்தில் ஒரு காட்சியில் அவரது கண்ணசைவின் அழகில் சொக்கிப்போன இளைஞர்கள் இங்கு ஏராளம்.

