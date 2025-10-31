வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: வெள்ளி, 31 அக்டோபர் 2025 (15:14 IST)

கதாநாயகியாக அறிமுகமாகும் குஷ்புவின் மகள் அவந்திகா!

கதாநாயகியாக அறிமுகமாகும் குஷ்புவின் மகள் அவந்திகா!
தமிழ் சினிமாவில் 90களில்  கலக்கிய நடிகை குஷ்பு அரசியலில் இறங்கியதில் இருந்து திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆகியக் கட்சிகளில் சில காலம் இருந்துவிட்டு தேர்தல் சமயத்தில் பாஜகவில் ஐக்கியம் ஆனார். எந்த கட்சியிலும் கடுமையாக உழைக்காமல் பதவிக்காக கட்சி மாறிக்கொண்டே இருப்பதுதான் குஷ்புவின் வழக்கம் என்று கேலிகளும் மீம்ஸ்களும் பரவின. பாஜகவில் அவருக்கு சென்னை ஆயிரம் விளக்கு தொகுதி ஒதுக்கப்பட்டது. ஆனால் படுதோல்வியை சந்தித்தார்.

இந்நிலையில் இப்போது சீரியலில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார். அவருக்கு அத்திகா, அவந்திகா என இருமகள்கள் உள்ளனர். இதில் அத்திகா இயக்குனர் ஆகும் ஆசையில் இயக்குனர் மணிரத்னத்தின் ‘தக் லைஃப்’ படத்தில் உதவி இயக்குனராகப் பணியாற்றினார்.

ஆனால் அவந்திகாவோ அம்மாவைப் போல அரிதாரம் பூசி நடிக்கும் முடிவை எடுத்துள்ளார். சமீபகாலமாக அவந்திகா தனது கிளாமரான புகைப்படங்களை இணையத்தில் இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற சமூகவலைதளங்களில் பகிர்ந்து வந்தார். இந்நிலையில் இப்போது அவர் கதாநாயகியாக நடிக்கக் கதை ஒன்றை குஷ்பு தேர்வு செய்துவிட்டதாகவும் விரைவில் அது சம்மந்தமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றும் சொல்லப்படுகிறது.

விஷாலின் மகுடம் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்… ஷூட்டிங்கை நிறுத்தியதா இயக்குனர் சங்கம்?

விஷாலின் மகுடம் படத்துக்கு வந்த சிக்கல்… ஷூட்டிங்கை நிறுத்தியதா இயக்குனர் சங்கம்?சில மாதங்களுக்கு முன்னர் விஷால் நடிப்பில் ரவி அரசு இயக்கத்தில் உருவாகும் ‘மகுடம்’ படத்தை சூப்பர்குட் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பதாக அறிவிப்பு வெளியானது. படத்தின் ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்த நிலையில் திடீரென இந்த படத்தில் இருந்து இயக்குனர் ரவி அரசு நீக்கப்பட்டு அவருக்குப் பதில் விஷாலே படத்தை இயக்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியானது.

23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அறிமுக இயக்குனர் இயக்கத்தில் நடிக்கும் விக்ரம்… வெளியான அறிவிப்பு!

23 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அறிமுக இயக்குனர் இயக்கத்தில் நடிக்கும் விக்ரம்… வெளியான அறிவிப்பு!கடந்த பல ஆண்டுகளாக விக்ரம் அனைத்துத் தரப்பு ரசிகர்களும் ரசிக்கும்படியான ஒரு கமர்ஷியல் வெற்றிப் படம் கொடுத்து பல ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இந்நிலையில் கடந்த மார்ச் 27 ஆம் தேதி ரிலீஸான வீர தீர சூரன் நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. ஆனாலும் இந்த படம் பெரியளவில் வசூல் செய்யவில்லை. திரையரங்கில் மொத்தமாக 50 கோடி ரூபாய் அளவுக்குதான் வசூல் செய்ததாக சொல்லப்பட்டது.

இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர்… ‘லோகா’ ஓடிடியில் ரிலீஸ்!

இந்த ஆண்டின் மிகப்பெரிய பிளாக்பஸ்டர்… ‘லோகா’ ஓடிடியில் ரிலீஸ்!மலையாள சினிமா ஆண்டுக்கொரு ஆல்டைம் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் ஒன்றைக் கொடுத்துக் கலக்கி வருகிறது. மஞ்சும்மெள் பாய்ஸ், எம்புரான் ஆகிய படங்கள் அடுத்தடுத்து வசூல் சாதனைகளைப் படைக்க அந்த படங்களின் வசூல் சாதனையை முறியடித்து ‘லோகா’ இந்த ஆண்டின் மெஹா பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் ஆனது.

ஜனவரியில் ரிலீஸ் ஆகிறதா சூர்யாவின் ‘கருப்பு’… திடீர் திட்டம்!

ஜனவரியில் ரிலீஸ் ஆகிறதா சூர்யாவின் ‘கருப்பு’… திடீர் திட்டம்!ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகும் கருப்பு படத்தில் சூர்யா நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா நடிக்க மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

அனுபமா பரமேஸ்வரனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் பிக்ஸ்…!

அனுபமா பரமேஸ்வரனின் லேட்டஸ்ட் க்யூட் பிக்ஸ்…!2015 ஆம் ஆண்டு மலையாளத்தில் வெளியான படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக நடித்தவர் அந்த நடிகை. அந்த படத்தின் அபரிமிதமான வெற்றியால் மூன்று நாயகிகளுமே பிரபலமானார்கள். அதில் ஒருவரான அனுபமா பரமேஸ்வரன் தமிழில் கொடி படத்தின் மூலம் அறிமுகமானார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com