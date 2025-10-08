புதன், 8 அக்டோபர் 2025
Last Modified: புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (12:59 IST)

க்ரீத்தி ஷெட்டியின் அழகியப் புகைப்படத் தொகுப்பு!

கீர்த்தி ஷெட்டி அறிமுகமான உப்பெண்ணா திரைப்படத்தின் மூலமாக அறிமுகம் பெற்றவர் கீர்த்தி ஷெட்டி. அந்த ஒரு படத்திலேயே தமிழ் தெலுங்கு என இருமொழிகளிலும் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்தார். இதையடுத்து பல முன்னணி நடிகர்களின் படங்களில் நடிக்க தொடங்கியுள்ளார்.  அவர் நடித்த வாரியர் திரைப்படமும் தமிழில் ரிலீஸாகி கவனம் பெற்றது.

சூர்யாவின் வணங்கான் படத்திலும் அவர் கதாநாயகியாக நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆனார். ஆனால் படத்தில் இருந்து சூர்யா வெளியேறிவிட்ட நிலையில் இப்போது இவரும் வெளியேறியுள்ளார். அதனால் தமிழில் நல்ல அறிமுகத்துக்காக காத்திருக்கிறார்.

இப்போது ஜெயம் ரவி நடிக்கும் ஜீனி திரைப்படத்தில் மூன்று கதாநாயகிகளில் ஒருவராக ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக தமிழ் ரசிகர்களைக் கவர்ந்து வரும் அவர் இப்போது கருப்பு நிற உடையணிந்து வெளியிட்டுள்ள போட்டோஷூட் புகைப்படங்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

அவதார் 3 உடன் மோதும் கார்த்தியின் ‘வா வாத்தியார்… ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

அவதார் 3 உடன் மோதும் கார்த்தியின் ‘வா வாத்தியார்… ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!மெய்யழகன் படத்துக்குப் பிறகு நடிகர் கார்த்தி நலன் குமாரசாமி இயக்கத்தில் ’வா வாத்தியார்’ என்ற படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்த படத்தில் சத்யராஜ், ராஜ்கிரண் மற்றும் க்ரீத்தி ஷெட்டி ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர். சந்தோஷ் நாராயணன் இசையமைக்கிறார். ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் சார்பாக ஞானவேல் ராஜா தயாரிக்கிறார்.

முத்தம் கேட்ட வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்! துடைப்பத்தை தூக்கிய பார்வதி! - பிக்பாஸ் வீட்டில் களேபரம்!

முத்தம் கேட்ட வாட்டர்மெலன் ஸ்டார்! துடைப்பத்தை தூக்கிய பார்வதி! - பிக்பாஸ் வீட்டில் களேபரம்!பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தொடங்கி விறுவிறுப்பாக சென்றுக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் பிக்பாஸ் ஹவுஸ் மேட்டிற்கும், ப்ரீமியம் ஹவுஸ் மேட்ஸ் இடையே மோதல் வலுத்துள்ளது.

போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த ‘ட்யூட்’!

போட்டியில் இருந்து விலகிய LIK.. டிரைலர் ரிலீஸ் தேதியை அறிவித்த ‘ட்யூட்’!லவ் டுடே மற்றும் டிராகன் ஆகிய படங்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து ப்ரதீப் அடுத்து விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இதில் LIK படம் டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ள நிலையில் ட்யூட் தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

இயக்குனர் லெனின் பாரதி& யோகி பாபு நடிக்கும் படத்துக்கு வித்தியாசமானத் தலைப்பு!

இயக்குனர் லெனின் பாரதி& யோகி பாபு நடிக்கும் படத்துக்கு வித்தியாசமானத் தலைப்பு!தமிழின் மிகச்சிறந்த அரசியல் படங்களில் ஒன்றாக வெளியானது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை. அந்த படத்தை 6 வருடங்கள் உருவாக்கினார். அதன் இயக்குனர் லெனின் பாரதி. அந்த படத்தின் வெற்றிக்குப் பின்னர் அவர் இயக்குனர் பா ரஞ்சித்தின் நீலம் புரொடக்‌ஷன் நிறுவனத்துக்காக ஒரு படத்தை இயக்க ஒப்பந்தமானார்.

தீபிகா படுகோனுடன் நான் சண்டை போட்டேனா?... பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!

தீபிகா படுகோனுடன் நான் சண்டை போட்டேனா?... பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!அர்ஜுன் ரெட்டி மற்றும் அனிமல் படங்களின் இயக்குனர் சந்தீப் ரெட்டி வாங்கா அடுத்து பிரபாஸை வைத்து ‘ஸ்பிரிட்’ படத்தை இயக்கும் வேலைகளில் இறங்கியுள்ளார். இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க தீபிகா படுகோன் ஒப்பந்தம் ஆனார். ஆனால் தற்போது ஸ்பிரிட் படத்தில் இருந்து அவர் விலகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இயக்குனர் சந்தீப்புடன் எழுந்த கருத்து வேறுபாடு காரணமாகவே தீபிகா வெளியேறியதாக சொல்லப்படுகிறது.

