புதன், 15 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By
Last Modified: புதன், 15 ஏப்ரல் 2026 (12:36 IST)

ஹாரிஸ், அனிருத் இசையில் ஹிட் பாடல்! இன்று வாய் பேச முடியாத நிலையில் பிரபல பாடகர்..

விஜய் டிவியின்  கலக்கப்போவது யாரு  நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் கேபிஒய் பாலா.  யார் உதவி கேட்டாலோ அல்லது அவர்கள் கஷ்டங்களை கேள்வி பட்டாலோ உடனே யோசிக்காமல் உதவுபவர் இவர். அதனால் அவரை ஒரு எண்டர்டெய்னராக மட்டும் இப்போது மக்கள் பார்ப்பதில்லை; நிஜ வாழ்க்கையில் பலரின் கண்ணீரைத் துடைக்கும் ரியல் ஹீரோவாகவே பார்க்கின்றனர்.  அந்த வகையில், பாலா தற்போது செய்துள்ள ஒரு உதவி பலரையும் நெகிழ வைத்துள்ளதோடு, திரையுலகைச் சேர்ந்த ஒருவரின் தற்போதைய நிலையையும் வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.
 
ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இசையில் ஜெயம் ரவி நடித்த எங்கேயும் காதல்  படத்தில் இடம்பெற்ற பிளாக்பஸ்டர் பாடலான  நங்கை , உதயநிதி ஸ்டாலினின் 'நண்பேன்டா' படத்தில் வரும் 'நீ சன்னோ நியூ மூனோ', மற்றும் அனிருத் இசையில் சிவகார்த்திகேயனின் 'ரெமோ' படத்தில் தெறிக்கவிட்ட  மீசை பியூட்டி  உள்ளிட்ட பல ஹிட் பாடல்களைப் பாடிய பிரபல பாடகர் ரிச்சர்ட் ஆலிசனை உங்களுக்கு நினைவிருக்கிறதா? அவரது முகம் பொதுமக்களுக்குப் பெரிதாகத் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றாலும், அவர் பாடிய இந்த அற்புதமான பாடல்கள் இன்று வரை பிரபலம்.
 
தன்னுடைய துள்ளலான குரலால் இளைஞர்களைக் கவர்ந்த பாடகர் ரிச்சர்ட், தற்போது பக்கவாத நோயால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதுதான் அந்த அதிர்ச்சியளிக்கும் செய்தி. இந்தத் தீவிர பாதிப்பால் அவரது ஒரு கை செயலிழந்துள்ளதுடன், வாயும் பாதிக்கப்பட்டு பேச முடியாத  நிலைக்கும் ஆளாகியுள்ளார்.
 
இந்தத் தகவலை அறிந்த கேபிஒய் பாலா, உடனடியாக பாடகர் ரிச்சர்ட்டை அவரது இல்லத்திற்கே நேரில் சென்று சந்தித்துள்ளார். அவருக்கு ஆறுதல் கூறியதோடு, மருத்துவச் செலவு மற்றும் வாழ்வாதாரத்திற்குத் தேவையான நிதியுதவியையும் பாலா வழங்கியுள்ளார். இது தொடர்பான நெகிழ்ச்சியான வீடியோவை பாலா தற்போது வெளியிட்டுள்ளார்.
 
இந்த வீடியோவைப் பார்த்த பின்புதான், இத்தனை ஹிட் பாடல்களைக் கொடுத்த ஒரு பாடகருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? எனப் பலரும் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர். ஒருபக்கம் யாருடைய உதவியும் இன்றி முடங்கிய கலைஞரைத் தேடிச் சென்று உதவிய பாலாவின் நல்ல மனதை நெட்டிசன்கள் வெகுவாகப் பாராட்டி வருகின்றனர். மறுபக்கம், பாடகர் ரிச்சர்ட் ஆலிசன் இந்த கடினமான சூழலில் இருந்து விரைவில் பூரண குணமடைந்து மீண்டும் பழையபடி பாட வேண்டும் என ரசிகர்கள் உருக்கமாகத் தங்களது பிரார்த்தனைகளையும், ஆறுதல் கமெண்டுகளையும் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.



 
 

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com