புது ஆட்களை ஏன் வளர்த்து விடுறீங்க? விவேக்கிடம் கேட்ட வடிவேலு... வைரலாகும் கொட்டாச்சியின் பேட்டி!
தமிழ் சினிமாவில் காமெடி ஜாம்பவானாக திகழும் வைகைப் புயல் வடிவேலுவுக்கு என்றுமே ஈடு இணையற்ற தனி இடம் உண்டு. இன்றைய தலைமுறையினர் வரை அனைவரையும் தனது உடல் மொழியாலும், வசனங்களாலும் சிரிக்க வைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவர் அவர். சமூக வலைத்தளங்களை ஆக்கிரமித்துள்ள மீம்ஸ் கிரியேட்டர்களின் ஆஸ்தான நாயகனாக இன்றளவும் வலம் வருகிறார். திரையில் மக்களை வயிறு குலுங்க சிரிக்க வைக்கும் வடிவேலுவின் நிஜ குணம் குறித்து, திரைத்துறையில் அவ்வப்போது சில மாறுபட்ட விமர்சனங்கள் உலா வருவது வழக்கம்.
வடிவேலு சிறந்த நடிகர் என்றாலும், திரையுலகில் அவரை முழுமையான நல்ல மனிதர் என்று கூறுபவர்கள் குறைவு. தன்னை ஆரம்பக் காலத்தில் கைதூக்கி விட்டு வளர்த்து விட்டவர்களையே அவர் எளிதில் மறந்து விடுவார் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு நீண்ட காலமாகவே இருந்து வருகிறது. இதற்கு முக்கிய உதாரணமாக மறைந்த தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்தை திரையுலகினர் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். ஆரம்பக் காலங்களில் வடிவேலுவுக்குப் பல திரைப்படங்களில் வாய்ப்புகள் கிடைக்க உதவியவர் விஜயகாந்த். ஆனால், பின்னாளில் அரசியல் களத்தில் அவரையே வடிவேலு மிகக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.
இந்த நிலையில், பிரபல காமெடி நடிகர் கொட்டாச்சி சமீபத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்றில் வடிவேலு மற்றும் சின்னக் கலைவாணர் விவேக் இடையேயான ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை பகிர்ந்துள்ளார். 'பெண்ணின் மனதை தொட்டு' திரைப்படத்தில் நடிகர் விவேக்குடன் இணைந்து கொட்டாச்சி செய்த காமெடி காட்சிகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் மாபெரும் வரவேற்பைப் பெற்றன.
அந்த சமயத்தில், ஒருநாள் நடிகர் விவேக்கிற்கு தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட வடிவேலு, "என்ன விவேக்... புதுசு புதுசா வரவனையெல்லாம் இப்படி கூடவே வெச்சு வளர்த்து விட்டுட்டு இருக்கீங்களே?" என்று சற்று அதிருப்தியுடன் கேட்டுள்ளார்.
வடிவேலுவின் இந்தக் கேள்விக்கு கொஞ்சமும் தயங்காத விவேக், இங்கே அவங்களை யாரும் வாய்ப்பு கொடுத்து வளர்த்து விடலை. அவங்க அவங்க திறமையால முன்னுக்கு வர்றாங்க. அவங்களுக்கு இந்த சினிமாவினாலதான் சாப்பாடு கிடைக்கணும்னு தலையெழுத்து எழுதியிருந்தா, அதை நீயோ நானோ நினைச்சா கூட தடுக்க முடியாது. பாவம்யா... எல்லோரும் சொந்த ஊரையும், குடும்பத்தையும் விட்டுவிட்டு பசி, பட்டினியோடு சாதிக்கணும்னு வர்றாங்க. அவங்க திறமையால அவங்க வளரட்டும்" என்று பதில் அளித்தாராம் விவேக்.
சக கலைஞர்கள் மற்றும் வளரும் நடிகர்கள் மீது விவேக் கொண்டிருந்த இந்த அளப்பரிய அன்பும், பரந்த மனப்பான்மையும் கொட்டாச்சியின் இந்தப் பேட்டியின் மூலம் மீண்டும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.