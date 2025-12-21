2025ல் 100 கோடியை தாண்டிய தமிழ் படங்கள்! இந்த முறையும் மாஸ் காட்டிய பிரதீப் ரெங்கநாதன்
ஒவ்வொரு வருட இறுதியிலும் அந்த வருடத்தில் சாதனை படைத்த படங்கள் எவை, எந்தெந்த படங்கள் வெற்றியை கொடுத்திருக்கின்றன ,பெரும்பாலும் எத்தனை படங்கள் தோல்வியை கொடுத்திருக்கின்றன ,எந்த நடிகர்கள் அந்த வருடத்தின் ஒரு முன்னணி அந்தஸ்தில் இருந்தார்கள், எந்தெந்த நடிகைகள் அந்த வருடத்தில் கனவு கன்னிகளாக திகழ்ந்தனர் என்பதை பற்றி ஒரு கருத்துக்கணிப்பே நடக்கும். அந்த வகையில் 2025 ஆம் ஆண்டு எத்தனை படங்கள் 100 கோடிக்கு மேல் வசூல் செய்திருக்கின்றன? எந்த நடிகர் அதிகளவில் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார் என்பதை பற்றி தான் இந்த செய்தியில் நாம் பார்க்க போகிறோம்.
2025 இல் தமிழில் 150 படங்களுக்கும் மேல் ரிலீஸ் ஆகி இருந்தாலும் நான்கு படங்கள் மட்டுமே 100 கோடியை தாண்டி இருப்பதாக பிரபல சினிமா தயாரிப்பாளர் பாலாஜி பிரபு கூறியுள்ளார். அதில் அஜித் நடிப்பில் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் குட் பேட் அக்லி. இந்த படத்தில் அஜித்துக்கு ஜோடியாக திரிஷா நடித்திருப்பார். ரசிகர்களுக்கான படமாக இது அமைந்தது. 250 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த திரைப்படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் பெரிய வெற்றியை பெற்றதுடன் விநியோகத்தாரர்களுக்கும் லாபம் ஈட்டிய திரைப்படமாக மாறியது. இந்த படம் 100 கோடி வசூலை தாண்டி இருப்பதாக பாலாஜி பிரபு கூறியுள்ளார்.
அடுத்து ரஜினி நடிப்பில் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் கூலி, 350 கோடி பட்ஜெட்டில் தயாரான இந்த படம் வெளியீட்டிற்கு முன்பே 240 கோடிக்கு மேல் வசூலித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. இதில் ரஜினிக்கு மட்டும் 150 கோடி சம்பளம் என ஒரு தகவல் இருக்கிறது. அது மட்டுமல்ல லோகேஷ் கனகராஜுக்கு 50 கோடி சம்பளமாக இந்த படத்தில் அவருடைய சம்பளத்தை உயர்த்தி இருந்தார்கள். இந்தப் படமும் 100 கோடிக்கு மேல் வசூல் ஈட்டி இருப்பதாக பாலாஜி பிரபு கூறினார்.
அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த டிராகன் திரைப்படமும் 100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்திருக்கிறது. 37 கோடி பட்ஜெட்டில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் 2025 இல் மிகப்பெரிய தமிழ் வெற்றி படமாக மாறியது. பட்ஜெட்டை விட பல மடங்கு அதிகம் இந்த படம் வசூலித்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. அடுத்தும் பிரதீப் ரங்கநாதன் நடித்த டியூட் திரைப்படமும் ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதுடன் 100 கோடி வசூல் கிளப்பிலும் இணைந்தது.
25 லிருந்து 30 கோடி ரூபாய் என இதனுடைய பட்ஜெட் கூறப்படும் நிலையில் படம் வெளியாகி முதல் நாளிலேயே 22 கோடி வசூலித்து சாதனை படைத்தது. ஆறு நாட்களில் இந்தப் படம் 100 கோடி கிளப்பில் இணைந்து இருக்கிறது. அதனால் இந்த வருடமும் பிரதீப் ரங்கநாதன் தான் மக்கள் மனதில் அதிகம் கவர்ந்த நடிகராக திகழ்கிறார்.