யோகிபாபு ஒரு இன்ஸ்டால்மென்ட் நடிகர்.. புரமோஷன் விழாவில் கலாய்த்த கிச்சா சதீப்..!
கன்னட நட்சத்திரம் கிச்சா சுதீப் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மார்க்' திரைப்படம் இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது. சென்னையில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில், நடிகர் யோகி பாபுவின் பிஸியான கால்ஷீட் குறித்து சுதீப் கலகலப்பாக பேசினார்.
யோகி பாபு ஒரு செட்டில் இருந்து மற்றொரு செட்டிற்கு ஓடிக்கொண்டே இருப்பார் என்றும், அவர் படப்பிடிப்புக்கு வருவதே இன்ஸ்டால்மென்ட் போலத்தான் இருக்கும் என்றும் கிச்சா சுதீப் கிண்டலாக குறிப்பிட்டார்.
தொடர்ந்து பேசிய யோகி பாபு, தான் பட விளம்பரங்களுக்கு வருவதில்லை என்ற விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்தார். "எந்த படக்குழுவினர் அப்படிச் சொன்னார்களோ அவர்களை அழைத்து வாருங்கள், நான் பதில் சொல்கிறேன்" என்று சவால் விடுத்தார். மேலும், 'மார்க்' படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சத்யஜோதி பிலிம்ஸுடன் தனக்கு இருக்கும் நெருங்கிய உறவை சுட்டிக்காட்டிய அவர், நல்ல தயாரிப்பாளர்களுக்குத் தான் எப்போதும் ஆதரவாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
தனது 22 கால சினிமா பயணத்தைக் குறிப்பிட்ட யோகி பாபு, "வளர்ச்சி அடையும்போதுதான் விமர்சனங்களும் பிரச்சனைகளும் வரும்; எனக்கு பிரச்சனைகள் வருகிறது என்றால் நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் என்றுதான் அர்த்தம்" எனத் தன்னம்பிக்கையுடன் பேசினார்.
Edited by Siva