புதன், 17 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Siva
Last Updated : புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (09:31 IST)

யோகிபாபு ஒரு இன்ஸ்டால்மென்ட் நடிகர்.. புரமோஷன் விழாவில் கலாய்த்த கிச்சா சதீப்..!

யோகிபாபு ஒரு இன்ஸ்டால்மென்ட் நடிகர்.. புரமோஷன் விழாவில் கலாய்த்த கிச்சா சதீப்..!
கன்னட நட்சத்திரம் கிச்சா சுதீப் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள 'மார்க்' திரைப்படம் இந்த ஆண்டு கிறிஸ்துமஸ் விருந்தாக திரைக்கு வருகிறது. சென்னையில் நடைபெற்ற இப்படத்தின் செய்தியாளர் சந்திப்பில், நடிகர் யோகி பாபுவின் பிஸியான கால்ஷீட் குறித்து சுதீப் கலகலப்பாக பேசினார். 
 
யோகி பாபு ஒரு செட்டில் இருந்து மற்றொரு செட்டிற்கு ஓடிக்கொண்டே இருப்பார் என்றும், அவர் படப்பிடிப்புக்கு வருவதே இன்ஸ்டால்மென்ட் போலத்தான் இருக்கும் என்றும் கிச்சா சுதீப் கிண்டலாக குறிப்பிட்டார்.
 
தொடர்ந்து பேசிய யோகி பாபு, தான் பட விளம்பரங்களுக்கு வருவதில்லை என்ற விமர்சனத்திற்கு பதிலளித்தார். "எந்த படக்குழுவினர் அப்படிச் சொன்னார்களோ அவர்களை அழைத்து வாருங்கள், நான் பதில் சொல்கிறேன்" என்று சவால் விடுத்தார். மேலும், 'மார்க்' படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான சத்யஜோதி பிலிம்ஸுடன் தனக்கு இருக்கும் நெருங்கிய உறவை சுட்டிக்காட்டிய அவர், நல்ல தயாரிப்பாளர்களுக்குத் தான் எப்போதும் ஆதரவாக இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
 
தனது 22 கால சினிமா பயணத்தைக் குறிப்பிட்ட யோகி பாபு, "வளர்ச்சி அடையும்போதுதான் விமர்சனங்களும் பிரச்சனைகளும் வரும்; எனக்கு பிரச்சனைகள் வருகிறது என்றால் நான் வளர்ந்திருக்கிறேன் என்றுதான் அர்த்தம்" எனத் தன்னம்பிக்கையுடன் பேசினார். 

Edited by Siva

துப்பாக்கி கொடுத்த விஜய்கூட சும்மா இருக்காரு.. சிவகார்த்திகேயனை பொளக்கும் ரசிகர்கள்

துப்பாக்கி கொடுத்த விஜய்கூட சும்மா இருக்காரு.. சிவகார்த்திகேயனை பொளக்கும் ரசிகர்கள்வரும் 18 ஆம் தேதி ஈரோட்டில் விஜய் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தை நடத்த இருக்கிறார். அதே தேதியில் சென்னையில் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் பராசக்தி படத்தின் ஒரு கண்காட்சி நடைபெற இருக்கிறது.

டிசம்பர் 19ல் 'அவதார் - ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' ரிலீஸ் : திரையரங்கு ஊழியர்களுக்கு ஜேம்ஸ் கேமரூன் கோரிக்கை!

டிசம்பர் 19ல் 'அவதார் - ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' ரிலீஸ் : திரையரங்கு ஊழியர்களுக்கு ஜேம்ஸ் கேமரூன் கோரிக்கை!இயக்குநர் ஜேம்ஸ் கேமரூன், தனது பிரம்மாண்டமான புதிய திரைப்படம் 'அவதார் - ஃபயர் அண்ட் ஆஷ்' வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக, திரையரங்கு புரொஜெக்டர் ஆபரேட்டர்களுக்கு சிறப்பு அறிவுறுத்தலை வெளியிட்டுள்ளார்.

பிரபல நடிகையை கணவரே கடத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம்.. மகள் என்ன ஆனார்?

பிரபல நடிகையை கணவரே கடத்திய அதிர்ச்சி சம்பவம்.. மகள் என்ன ஆனார்?கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில், சீரியல் மற்றும் திரைப்பட நடிகையான சைத்ரா என்பவர் கணவர் ஹர்ஷவர்தன் என்பவரை பிரிந்து வாழும் நிலையில், மகளுக்காக நடிகையை அவரது கணவரே கடத்தியதாக கூறப்படும் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நடிகையாக அறிமுகமான ’நாட்டாமை’ படத்தின் டீச்சர் நடிகை.. ஹீரோ விஜயகாந்த் மகன்..!

நடிகையாக அறிமுகமான ’நாட்டாமை’ படத்தின் டீச்சர் நடிகை.. ஹீரோ விஜயகாந்த் மகன்..!நடிகர் சரத்குமார் நடிப்பில் வெளியான புகழ்பெற்ற திரைப்படமான 'நாட்டாமை'யில் ஆசிரியை கதாபாத்திரத்தில் நடித்து பிரபலமானவர் நடிகை ராணி. 'ஜெமினி' படத்தில் இடம்பெற்ற "ஓ போடு" பாடல் மூலமும் இவர் ரசிகர்கள் மத்தியில் கவனம் பெற்றவர்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து விலகுகிறாரா பும்ரா? என்ன காரணம்?

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடரில் இருந்து விலகுகிறாரா பும்ரா? என்ன காரணம்?தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில், இந்தியாவின் முதன்மை வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜஸ்பிரித் பும்ரா மூன்றாவது போட்டியில் இருந்து விலகினார். தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்த நிலையில், அவரது விலகல் இந்திய அணிக்கு சிறிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தியது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com