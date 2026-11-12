டிவி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கியாரா அத்வானி அணிந்த உடை... விலை ரூ.2.68 லட்சமா?
பாலிவுட்டின் நட்சத்திரத் தம்பதியான சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா மற்றும் கியாரா அத்வானி, ‘காபி வித் கரண்’ சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் முதன்முறையாக இணைந்து பங்கேற்றுள்ளனர். இதில் கியாரா அத்வானி அணிந்திருந்த சிவப்பு நிற ஆடை ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.
லண்டனை சேர்ந்த பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் டேவிட் கோமா வடிவமைத்த ‘கிரிஸ்டல் ஸ்டார் அண்ட் ஸ்கார்ஃப் மிடி’ ரக ஆடையை கியாரா அணிந்திருந்தார். கழுத்து பகுதியில் ஸ்கார்ஃப் போன்ற அமைப்பும், இடுப்புப் பகுதியில் பளபளக்கும் வெள்ளி நட்சத்திர வேலைப்பாடும் கொண்ட இந்த உடை, அவரது கர்ப்பகால அழகை மேலும் மெருகூட்டுவதாக அமைந்திருந்தது. இங்கிலாந்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஆடம்பர உடையின் விலை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 2,68,800 ஆகும்.
இதற்கு முன்பு 2025 மெட் காலா நிகழ்வில் தனது முதல் குழந்தையைச் சுமந்தபடி கியாரா அணிந்திருந்த உடையுடன், தற்போதைய இந்த வெள்ளி நட்சத்திர உடையை ரசிகர்கள் ஒப்பிட்டு சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். எளிமையான அதே சமயம் கம்பீரமான தோற்றத்தைத் தரும் கியாராவின் இந்த மெட்டர்னிட்டி ஃபேஷன் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.