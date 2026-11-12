  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. Kiara Advani Stuns in Rs 2.68 Lakh Red David Koma Dress with Silver Star Detail on Koffee with Karan
Written By SIVA SIVA

டிவி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கியாரா அத்வானி அணிந்த உடை... விலை ரூ.2.68 லட்சமா?

கியாரா அத்வானி
Written By: SIVA
Updated: Thu, 12 Nov 2026 (09:01 IST)
google-news
பாலிவுட்டின் நட்சத்திரத் தம்பதியான சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா மற்றும் கியாரா அத்வானி, ‘காபி வித் கரண்’ சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் முதன்முறையாக இணைந்து பங்கேற்றுள்ளனர். இதில் கியாரா அத்வானி அணிந்திருந்த சிவப்பு நிற ஆடை ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.
 
லண்டனை சேர்ந்த பிரபல ஆடை வடிவமைப்பாளர் டேவிட் கோமா வடிவமைத்த ‘கிரிஸ்டல் ஸ்டார் அண்ட் ஸ்கார்ஃப் மிடி’ ரக ஆடையை கியாரா அணிந்திருந்தார். கழுத்து பகுதியில் ஸ்கார்ஃப் போன்ற அமைப்பும், இடுப்புப் பகுதியில் பளபளக்கும் வெள்ளி நட்சத்திர வேலைப்பாடும் கொண்ட இந்த உடை, அவரது கர்ப்பகால அழகை மேலும் மெருகூட்டுவதாக அமைந்திருந்தது. இங்கிலாந்தில் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த ஆடம்பர உடையின் விலை இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 2,68,800 ஆகும்.
 
இதற்கு முன்பு 2025 மெட் காலா நிகழ்வில் தனது முதல் குழந்தையைச் சுமந்தபடி கியாரா அணிந்திருந்த உடையுடன், தற்போதைய இந்த வெள்ளி நட்சத்திர உடையை ரசிகர்கள் ஒப்பிட்டு சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர். எளிமையான அதே சமயம் கம்பீரமான தோற்றத்தைத் தரும் கியாராவின் இந்த மெட்டர்னிட்டி ஃபேஷன் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
தீபாவளி படங்களால் பாதிப்பு அடையாத ஜெயிலர் 2 வசூல்.. ரூ.1000 கோடியை நெருங்குகிறதா?

டிவி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கியாரா அத்வானி அணிந்த உடை... விலை ரூ.2.68 லட்சமா?

டிவி நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட கியாரா அத்வானி அணிந்த உடை... விலை ரூ.2.68 லட்சமா?பாலிவுட்டின் நட்சத்திரத் தம்பதியான சித்தார்த் மல்ஹோத்ரா மற்றும் கியாரா அத்வானி, ‘காபி வித் கரண்’ சீசன் 9 நிகழ்ச்சியில் முதன்முறையாக இணைந்து பங்கேற்றுள்ளனர். இதில் கியாரா அத்வானி அணிந்திருந்த சிவப்பு நிற ஆடை ரசிகர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.

தீபாவளி படங்களால் பாதிப்பு அடையாத ஜெயிலர் 2 வசூல்.. ரூ.1000 கோடியை நெருங்குகிறதா?

தீபாவளி படங்களால் பாதிப்பு அடையாத ஜெயிலர் 2 வசூல்.. ரூ.1000 கோடியை நெருங்குகிறதா?சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில், நெல்சன் இயக்கத்தில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான 'ஜெயிலர் - 2' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் சாதனைகளை படைத்து வருகிறது. தீபாவளி பண்டிகை கால வெளியீடுகளான சீன், ராமாயணம், மூக்குத்தி அம்மன் 2 படங்கள் வெளியானபோதிலும், அவற்றின் தாக்கத்தால் வசூல் குறையாமல் 'ஜெயிலர் - 2' உலகம் முழுவதும் திரையரங்க வெளியீட்டிலேயே ரூ. 835 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்துத் தமிழின் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படம் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையைப் படைத்துள்ளது. தற்போது ரூ. 1000 கோடி வசூலை நோக்கித் திரைப்படம் வெற்றிகரமாக நடைபோட்டு வருகிறது.

200 கோடி கடனாளியான ஷாலினி!.. தலை கீழாக மாறிய அஜித்!.. பயில்வான் பேட்டி...

200 கோடி கடனாளியான ஷாலினி!.. தலை கீழாக மாறிய அஜித்!.. பயில்வான் பேட்டி...கோலிவுட்டில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித். நடிகர் விஜயின் போட்டியாளராக பார்க்கப்பட்டவர்

உமாபதியை பிரிந்து வாழும் அர்ஜூன் மகள்!.. இதுதான் காரணம்.. பயில்வான் ரங்கநாதன் பகீர்!..

உமாபதியை பிரிந்து வாழும் அர்ஜூன் மகள்!.. இதுதான் காரணம்.. பயில்வான் ரங்கநாதன் பகீர்!..ஆக்சன் கிங் அர்ஜுனின் மகள் ஐஸ்வர்யா. சில திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

நீண்ட நாள் காதலரை கரம்பிடித்த பிரியா பவானி சங்கர்!.. வைரலாகும் புகைப்படங்கள்..

நீண்ட நாள் காதலரை கரம்பிடித்த பிரியா பவானி சங்கர்!.. வைரலாகும் புகைப்படங்கள்..தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பாளராக பணிபுரிந்தவர் பிரியா பவானி சங்கர். அதன் பின் மேயாத மான் திரைப்படம் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் நடிக்க தொடங்கினார். கடந்த பல வருடங்களாகவே பல படங்களிலும் பிரியா பவானிசாகர் நடித்துள்ளார்.