திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 25 ஆகஸ்ட் 2025 (15:36 IST)

KGF புகழ் தினேஷ் மங்களூரு காலமானார்… ரசிகர்கள் அஞ்சலி!

ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலும் வசூல் வேட்டை நடத்திய படம் பிரசாந்த் நீல் இயக்கத்தில் யாஷ் நடிப்பில் உருவான ‘கேஜிஎஃப்’. அந்த படத்தில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்தவர்கள் கூட அதன் பின்னர் பிரபலமானார்கள். அப்படி அந்த படத்தில் நடித்ததன் மூலம் தென்னிந்தியாவில் பிரபகமானார் நடிகர் தினேஷ் மங்களூரு.

அவர் இன்று காலை உடல்நலக் குறைவு காரணமாக காலமாகியுள்ளார். அவருக்கு வயது 55. அவரது மறைவுக்கு கன்னட திரையுலகினர் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.  மூளையில் ஏற்பட்ட ரத்தக் கசிவுக்காக அவர் சிகிச்சைப் பெற்று வந்துள்ளார்.

மருத்துவமனையில் அவருக்கு உயிர்காக்கும் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்ட போதும் நிலைமை மோசமானதால் அவர் வீட்டுக்கே அழைத்து வரப்பட்டுள்ளார். இதையடுத்து இன்று அவர் உயிர் பிரிந்துள்ளது. சினிமாவில் கலை இயக்குனராக தனது பயணத்தைத் தொடங்கிய தினேஷ், அதன் பின்னர் நடிகராகி தொடர்ந்து வில்லன் வேடங்களில் நடித்து வந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நடிப்பதைக் குறைத்துக் கொண்டதற்கான காரணம் என்ன?... சமந்தா பதில்!

நடிப்பதைக் குறைத்துக் கொண்டதற்கான காரணம் என்ன?... சமந்தா பதில்!தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான சமந்தா 25 க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து முன்னணி நடிகையாக உள்ளார். தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி நடிகரான நாக சைதன்யாவைத் திருமணம் செய்துகொண்டு சில ஆண்டுகளில் விவாகரத்துப் பெற்றார். கடந்த சில ஆண்டுகளாக அவர் மையோசிட்டிஸ் எனும் உடல்நலப் பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர் அதிகமாக படங்களில் நடிக்கவில்லை. இதற்கிடையில் அவரது தந்தையின் மரணமும் அவரை வெகுவாகப் பாதித்தது.

திரையுலகில் இருந்து ஓய்வை அறிவிக்கும் இயக்குனர் பிரியதர்ஷன்!

திரையுலகில் இருந்து ஓய்வை அறிவிக்கும் இயக்குனர் பிரியதர்ஷன்!மலையாள சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனர்களில் ஒருவர் பிரியதர்ஷன். தற்போது திரைப்படம் இயக்குபவர்களிலேயே அதிக படங்கள் இயக்கியது அவர்தான். பல தென்னிந்திய ஹிட் படங்களை இந்தியில் ரீமேக் செய்து அங்கும் முன்னணி இயக்குனராக வலம் வந்தார்.

ஓடிடி ரிலீஸுக்குப் பின்னரும் கலக்கும் ‘தலைவன் தலைவி’… 100 கோடி ரூபாயைத் தாண்டிய வசூல்!

ஓடிடி ரிலீஸுக்குப் பின்னரும் கலக்கும் ‘தலைவன் தலைவி’… 100 கோடி ரூபாயைத் தாண்டிய வசூல்!தமிழ் சினிமாவில் எப்போதுமே குடும்ப செண்டிமெண்ட் கதைகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது. அதை ஒவ்வொரு காலத்திலும் அந்த காலத்துக்கு ட்ரண்ட்டுக்கு ஏற்ப சொல்லி வெற்றி பெறும் இயக்குனர்கள் உண்டு. தற்போதைய காலகட்டத்தில் அதை சிறப்பாக செய்து வருபவர் இயக்குனர் பாண்டிராஜ்.

த்ரிஷ்யம் மூன்றாம் பாகத்தோடு முடியாது… ஆனால் அதோடு goodbye… ஜீத்து ஜோசப் அறிவிப்பு!

த்ரிஷ்யம் மூன்றாம் பாகத்தோடு முடியாது… ஆனால் அதோடு goodbye… ஜீத்து ஜோசப் அறிவிப்பு!மோகன் லால், மீனா நடிப்பில் ஜீத்து ஜோசப் இயக்கத்தில் வெளியான திரிஷ்யம் திரைப்படம் இந்தியாவின் பல்வேறு மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான திருஷ்யம் திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. அதுமட்டுமில்லாமல் தமிழ், தெலுங்கு , கன்னடம் மற்றும் இந்தி ஆகிய மொழிகளில் ரீமேக் செய்யப்பட்டது. இதில் இந்தியைத் தவிர மற்ற மொழிகளில் எல்லாம் பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது.

Eye candy பூஜா ஹெக்டேவின் அசத்தல் நடனம்…. 100 மில்லியன் பார்வைகளைக் கடந்த ‘மோனிகா’ பாடல்!

Eye candy பூஜா ஹெக்டேவின் அசத்தல் நடனம்…. 100 மில்லியன் பார்வைகளைக் கடந்த ‘மோனிகா’ பாடல்!தமிழ் சினிமாவின் வசூல் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் மற்றும் சமீபத்தைய சென்சேஷன் இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இணைந்து உருவாக்கிய ‘கூலி’ படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் சத்யராஜ், நாகார்ஜுனா, சௌபின் சாஹிர், அமீர்கான், உபேந்திரா மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்துள்ளனர். அனிருத் இசையமைக்க, கிரிஷ் கங்காதரன் ஒளிப்பதிவு செய்ய சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்திருந்தது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com