வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025
Written By vinoth
Last Modified: வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (09:46 IST)

தமிழில் அறிமுகமாகும் ‘கே ஜி எஃப்’ இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர்!

பிரசாந்த் நீலின் கேஜிஎஃப் வரிசை படங்கள் அடைந்த இமாலய வெற்றிக்கு அந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூரும் ஒரு முக்கியக் காரணம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. படத்தில் அவர் பின்னணி இசையில் அதகளம் செய்திருந்தார். அதனால் அந்த படத்தின் மூலம் கவனிக்கப்படும் இசையமைப்ப்பாளர் ஆனார்.

இந்நிலையில் இப்போது தமிழ் படம் ஒன்றுக்கு இசையமைக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குனர் சுபாஷ் கே ராஜ் எழுதி இயக்கும் இன்னும் பெயரிடப்படாத படம் ஒன்றில் அர்ஜுன் மற்றும் ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர்.

மற்ற உறுதுணை வேடங்களில் ஜான் கொக்கேன், திலீபன், பவன், அர்ஜுன் சிதம்பரம், விவேக் பிரசன்னா, பாலா ஹசன் உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர். அருண் ராதாகிருஷ்ணன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார் ரவி பஸ்ரூர்.   

கீர்த்தி சுரேஷுக்கு வில்லனாகும் மிஷ்கின்?

கீர்த்தி சுரேஷுக்கு வில்லனாகும் மிஷ்கின்?தமிழ் சினிமாவில் தனக்கென ஒரு திரைமொழியை உருவாக்கி தொடர்ந்து அந்த பாணியிலேயேப் படங்களை இயக்கி வருபவர் மிஷ்கின். கடைசியாக அவர் இயக்கத்தில் வெளியான ‘சைக்கோ’ திரைப்படம் பெரிய வெற்றியைப் பெறாததால் ஆறு ஆண்டுகளாகியும் அவரது அடுத்த படம் இன்னும் ரிலீஸாகவில்லை.

அட்லி& அல்லு அர்ஜுன் படத்தில் இணையும் விஜய் சேதுபதி?

அட்லி& அல்லு அர்ஜுன் படத்தில் இணையும் விஜய் சேதுபதி?அட்லி இயக்கத்தில் இதுவரை வெளியாகி இருப்பது ஐந்தே படங்கள்தான். ஆனால் அந்த படங்களின் வெற்றி காரணமாக இன்று இந்திய அளவில் அறியப்பட்ட இயக்குனராக இருக்கிறார். தற்போது அல்லு அர்ஜுனை வைத்து பிரம்மாண்டமாக ஒரு அறிவியல் புனைகதைப் படத்தை உருவாக்கி வருகிறார். இந்த படத்தை சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது; சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்க, ஜி கே விஷ்ணு ஒளிப்பதிவு செய்கிறார்.

விஜய் சாருக்கு என் கதை பிடித்திருந்தது… ஆனால் அந்த படம் நடக்கவில்லை என்றால்? – முருகதாஸ் ஓபன் டாக்!

விஜய் சாருக்கு என் கதை பிடித்திருந்தது… ஆனால் அந்த படம் நடக்கவில்லை என்றால்? – முருகதாஸ் ஓபன் டாக்!ஷங்கருக்கு அடுத்து தமிழ் சினிமாவில் சிறந்த கமர்ஷியல் இயக்குனராக உருவாகி வந்தார் முருகதாஸ். அவரின் ரமணா, கஜினி, துப்பாக்கி மற்றும் கத்தி உள்ளிட்ட படங்கள் வணிக ரீதியாக அடைந்த வெற்றி மிகப்பெரியது. ஆனால் அவரின் சமீபத்தையப் படங்களான தர்பார், சிக்கந்தர் என அவரது அடுத்தடுத்த படங்கள் படுதோல்வி அடைந்து அவருக்கு ஒரு சிறு தேக்கநிலையை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

நடன இயக்குனர் சதீஷ் இயக்கத்தில் கவின் நடிக்கும் ‘கிஸ்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!

நடன இயக்குனர் சதீஷ் இயக்கத்தில் கவின் நடிக்கும் ‘கிஸ்’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு!சிவகார்த்தியேன் போல சின்னத்திரையில் இருந்து வந்து சினிமாவில் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வருகிறார் கவின். லிப்ட், டாடா மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய படங்களின் மூலம் நம்பிக்கைக்குரிய இளம் நடிகராக உருவானார். இதையடுத்து அவர் நடித்த பிளடி பெக்கர் என்ற படம் ரிலீஸாகி படுதோல்வி அடைந்தது. தற்போது அவர் நடிப்பில் ‘கிஸ்’ மற்றும் ‘மாஸ்க்’ ஆகிய படங்கள் உருவாக்கத்தில் உள்ளன.

முழுமதுமாகக் குணமடைந்த மம்மூட்டி.. மீண்டும் படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்!

முழுமதுமாகக் குணமடைந்த மம்மூட்டி.. மீண்டும் படங்களில் நடிக்கத் தொடங்கினார்!மலையாள சினிமாவின் சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர்களில் ஒருவர் மம்மூட்டி. 350க்கும் மேற்பட்ட படங்களில் அவர் நடித்துள்ளார். சமீபகாலமாக அவர் கமர்ஷியல் மற்றும் கதையம்சமுள்ள பரிச்சாட்தமான படங்கள் என மாறி மாறி நடித்துக் கவனம் ஈர்த்து வருகிறார். 73 வயதாகும் அவர் தற்போதும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

