ரசிகர்களைக் கவர்ந்ததா கீர்த்தி சுரேஷின் டார்க் காமெடி ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’… முதல் நாள் வசூல் விவரம்!
தென்னிந்திய சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவரான கீர்த்தி சுரேஷ் மலையாள சினிமாவில் தனது திரை வாழ்க்கையை தொடங்கினாலும் இப்போது இந்தி சினிமா வரை உயர்ந்துள்ளார். அவர் முக்கியக் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’ திரைப்படம் நேற்று தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ரிலீஸானது. இந்த படத்தை சந்துரு இயக்கியுள்ளார்.
டார்க் காமெடி எனும் ஜானரில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த படத்தின் டீசர் மற்றும் டிரைலர் வெளியான போதும் வித்தியாசமான படம் எனும் உணர்வை ஏற்படுத்தியது. நேற்று படம் ரிலீஸான நிலையில் பெரும்பாலும் நேர்மறையான விமர்சனங்களையேப் பெற்று வருகிறது. குறிப்பாக கீர்த்தி சுரேஷ் மற்றும் ராதிகா ஆகியோரின் நடிப்புப் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.
ஆனாலும் படத்துக்குப் பெரிய ஓப்பனிங் கிடைக்கவில்லை. இந்த படம் முதல் நாளில் இந்திய அளவில் 65 லட்ச ரூபாய் அளவுக்கே வசூலித்துள்ளது. அடுத்தடுத்த நாட்களில் வசூல் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.