வியாழன், 13 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By Bala
Last Modified: வியாழன், 13 நவம்பர் 2025 (19:30 IST)

கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’! டிரெய்லரில் சும்மா தெறிக்க விடுறாங்களே

கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் ‘ரிவால்வர் ரீட்டா’! டிரெய்லரில் சும்மா தெறிக்க விடுறாங்களே
கீர்த்தி சுரேஷ் நடிக்கும் ரிவால்வர் ரீட்டா படத்தின் டிரெய்லர் இன்று வெளியாகியிருக்கிறது. இந்தப் படத்தில் கீர்த்தி சுரேஷுடன் ராதிகா சரத்குமார் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார். இந்தப் படத்தை ஜேகே சந்த்ரு இயக்கியிருக்கிறார். இவர் ஏற்கனவே சரஸ்வதி சபதம் என்ற படத்தை இயக்கியிருக்கிறார். தி ரூட் , தி ஃபேஷன் ஸ்டீடியோஸ் நிறுவனங்கள் இணைந்து இந்தப் படத்தை தயாரித்திருக்கிறார்கள்.
 
இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு கடந்தாண்டே முடிவடைந்து விட்டது. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் படம் ரிலீஸாக வேண்டியது. ஆனால் ஏதோ சில காரணங்களால் வெளியாக முடியவில்லை. அதன் பிறகு நவம்பர் மாதம் ரிலீஸாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது. அதை போல நவம்பர் 28 ஆம் தேதி ரிலீஸாகும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறார்கள். இந்த படத்தில் ஆக்‌ஷன் காட்சிகளில் அசத்தியிருக்கிறார் கீர்த்தி சுரேஷ். அவரின் நடிப்பில் கடைசியாக வெளியான திரைப்படம் ரகு தாத்தா.
 
ஆனால் எதிர்பார்த்த வெற்றியை அந்தப் படம் ருசிக்கவில்லை. சரிவை கண்டது. அதனால் ஒரு சரியான வெற்றியை எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருந்தார் கீர்த்தி சுரேஷ். அந்த வகையில் ரிவால்வர் ரீட்டா கைக் கொடுக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கவேண்டும். அவர் திருமணத்திற்கு பிறகு எந்தவொரு படமும் சரிவர அமையவில்லை. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு இந்தப் படம் வெளியாக இருக்கிறது.

 
அதனால் இந்தப் படத்தின் மீது அதிகளவு எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது. டிரெய்லரில் கீர்த்தி சுரேஷ் துப்பாக்கியை கையில் ஏந்தி எதிரிகளை துவம்சம் செய்கிறார். ஒரு காமெடி கலந்த ஆக்‌ஷன் படமாக இந்தப் படம் அமைந்திருக்கிறது. கூடவே ராதிகா சரத்குமாரின் ஹியூமரும் நல்ல முறையில் உதவியிருப்பதாகவும் தெரிகிறது. தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு என இருமொழிகளில் இந்தப் படம் உருவாகியிருக்கிறது.

ஆடுஜீவிதம்’ படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது இந்த தமிழ் நடிகரா? சேரன் கொடுத்த ஷாக்

ஆடுஜீவிதம்’ படத்தில் முதலில் நடிக்க இருந்தது இந்த தமிழ் நடிகரா? சேரன் கொடுத்த ஷாக்கடந்த ஆண்டு வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பை பெற்ற திரைப்படம் ஆடுஜீவிதம். பிளெஸ்ஸி இந்தப் படத்தை இயக்கியிருந்தார். பிரித்விராஜ் இந்தப் படத்தில் லீடு ரோலில் நடித்திருந்தார்.

ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் லேட்டஸ்ட் கிளாமர் லுக் க்ளிக்ஸ்!

ரகுல் ப்ரீத் சிங்கின் லேட்டஸ்ட் கிளாமர் லுக் க்ளிக்ஸ்!தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமே ரகுல் ப்ரீத் சிங்குக்கு பெரிய நடிகர்களோடு அமைந்தது. அடுத்தடுத்து மகேஷ் பாபு, கார்த்தி மற்றும் சூர்யா ஆகியோரின் படங்களில் நடித்து ஸ்பெஷல் எண்ட்ரி கொடுத்தார். ஆனால் அவரின் அறிமுகம் கன்னட சினிமாவில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நடந்தது.

ரஜினி படத்தில் இருந்து விலகுகிறேன்… சுந்தர் சி திடீர் அறிவிப்பு!

ரஜினி படத்தில் இருந்து விலகுகிறேன்… சுந்தர் சி திடீர் அறிவிப்பு!கடந்த வாரத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கமலஹாசனின் ராஜகமல் பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் சுந்தர் சி இயக்கத்தில் ஒரு படம் உருவாகவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியானது. இது அனைவருக்கும் ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியது. ஏனென்றால் ரஜினிகாந்த் சமீபகாலமாக இளம் இயக்குனர்களின் படங்களில் தொடர்ந்து நடித்து வந்தார்.

பணமோசடி வழக்கு… இளம்பெண்ணின் தந்தை கொடுத்த புகாரில் ‘பிக்பாஸ்’ புகழ் தினேஷ் கைது?!

பணமோசடி வழக்கு… இளம்பெண்ணின் தந்தை கொடுத்த புகாரில் ‘பிக்பாஸ்’ புகழ் தினேஷ் கைது?!சீரியல் நடிகர்களுக்கு நன்கு பரிச்சயமான பெயர் தினேஷ். பல சீரியல்களில் நடித்துள்ள அவர் ‘பிரிவோம் சந்திப்போம்’ சீரியலில் கதாநாயகனாகவும் நடித்துள்ளார். அந்த சீரியலில் கதாநாயகியாக நடித்த ரக்‌ஷிதாவைக் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார். சமீபத்தில் இருவரும் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

மீண்டும் இணையும் ராஜமௌலி & ஜூனியர் என் டி ஆர்… பயோபிக் படமா?

மீண்டும் இணையும் ராஜமௌலி & ஜூனியர் என் டி ஆர்… பயோபிக் படமா?இந்திய சினிமாவில் முன்னணி நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்கள் அனைவரும் தங்கள் எல்லைத் தாண்டி பேன் இந்தியா அளவுக்கு செல்லவேண்டும் என்ற முனைப்போடு படங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர். இதனால் பேன் இந்தியா சினிமா என்ற புதிய வகையினமே உருவாகியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com