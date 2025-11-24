வார நாட்களிலும் பெரிதாக ஏறாத வசூல்… மாஸ்க் படத்தின் மூன்று நாட்கள் வசூல் விவரம்!

திங்கள், 24 நவம்பர் 2025
Written By vinoth
Last Modified: திங்கள், 24 நவம்பர் 2025 (08:35 IST)

கவின் மற்றும் ஆண்ட்ரியா ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள ‘மாஸ்க்’ படத்தை விகர்ணன் அசோக் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கியுள்ளார். ஆண்ட்ரியாவும் அவரின் மேலாளர் எஸ் பி சொக்கலிங்கமும் இணைந்து இந்த படத்தைத் தயாரிக்கிறார்கள். வெற்றிமாறன் இந்த படத்தின் படைப்பு ஆலோசகராகவும் வழங்குபவராகவும் செயல்படுகிறார். ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். இந்த படம் கடந்த வெள்ளிக் கிழமை ரிலீஸாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றுள்ளது.

இந்நிலையில் ‘மாஸ்க்’ படத்தின் முதல் நாள் வசூல் பற்றிய விவரம் வெளியாகியுள்ளது. ஆன்லைன் டிராக்கிங் தளமான sacnilk வெளியிட்டுள்ள தகவலின் படி முதல் நாளில் 1 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு வசூலித்திருக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. சனி மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறை நாட்களில் இந்த படம் வசூலிப்பதைப் பொறுத்தே வெற்றி தோல்வி நிலவரம் தெரியவரும் என சொல்லப்பட்டது.

இந்நிலையில் விடுமுறை நாட்களிலும் பெரிதாக வசூலில் முன்னேற்றம் இல்லை. படம் மூன்று நாட்களில் 4 கோடி ரூபாய் வசூலித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த வாரம் ரிலீஸான எந்த படமும் பெரியளவில் வசூல் செய்யவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

