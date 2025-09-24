புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By vinoth
Last Modified: புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (09:12 IST)

5 நாளில் இவ்வளவுதான் வசூலா?.. கவினின் ‘கிஸ்’ பட நிலவரம்!

5 நாளில் இவ்வளவுதான் வசூலா?.. கவினின் ‘கிஸ்’ பட நிலவரம்!
சிவகார்த்தியேன் போல சின்னத்திரையில் இருந்து வந்து சினிமாவில் மெல்ல மெல்ல வளர்ந்து வருகிறார் கவின். லிப்ட், டாடா மற்றும் ஸ்டார் ஆகிய படங்களின் மூலம் நம்பிக்கைக்குரிய இளம் நடிகராக உருவானார். இதையடுத்து அவர் நடித்த பிளடி பெக்கர் என்ற படம் ரிலீஸாகி படுதோல்வி அடைந்தது. இந்நிலையில் கவினின் அடுத்த ரிலீஸாக ‘கிஸ்’ திரைப்படம் கடந்த வாரம் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

ரோமியோ பிக்சர்ஸ் ராகுல் தயாரிப்பில், நடன இயக்குனர் சதீஷ் இயக்கிய ’கிஸ்’ படத்தில் கவின், ப்ரீத்தி அஸ்ரானி மற்றும் விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்டவர்கள் நடித்துள்ளனர். ஜென் மார்டின் இசையமைத்துள்ளார். இந்த படம் எதிர்பார்ப்பு எதுவும் இல்லாமல் ரிலீஸான நிலையில் முதல் நாளில் இருந்தே வசூலில் சுணக்கமே நிலவுகிறது.

இந்த படம் ரிலீஸாகி முதல் வார விடுமுறை நாட்கள் முடிந்த நிலையில் ஐந்து நாட்களில் தமிழ்நாட்டளவில் 2 கோடி ரூபாய் மட்டுமே வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. கவின் போன்ற வளர்ந்துவரும்-அதிக சம்பளம் வாங்கும்- நடிகர் ஒருவரின் படத்துக்கு இத்தகைய வசூல் மிகவும் கம்மியாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

பெற்றோராகப் போகும் காத்ரீனா கைஃப்- விக்கி கௌஷல் தம்பதி… ரசிகர்கள் வாழ்த்து!

பெற்றோராகப் போகும் காத்ரீனா கைஃப்- விக்கி கௌஷல் தம்பதி… ரசிகர்கள் வாழ்த்து!பாலிவுட்டில் முன்னணி நடிகையாக கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக வலம் வருகிறார் காத்ரீனா கைஃப். இவருக்கும் நடிகர் சல்மான் கானும் காதலர்களாக வலம் வந்த போது இந்தியா முழுவதும் கவனம் பெற்றார். ஆனால் அவர்கள் காதல் பிரிந்தது. அதன் பின்னர் தன்னைவிட இளையவரான சக நடிகர் விக்கி கௌஷலுடன் அவருக்குக் காதல் மலர்ந்தது.

என்னிடம் கற்றல் மனப்பாண்மை இல்லை… மனம் திறந்து பேசிய நடிகர் சாந்தணு!

என்னிடம் கற்றல் மனப்பாண்மை இல்லை… மனம் திறந்து பேசிய நடிகர் சாந்தணு!தமிழ் சினிமாவில் மிக இளம் வயதில் கதாநாயக நடிகராக அறிமுகமானார் சாந்தணு. 2008 ஆம் ஆண்டு வெளியான இவரின் ‘சக்கரக்கட்டி’ படம் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸ் ஆகி தோல்விப் படமானது. இந்த படத்துக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையமைத்திருந்த நிலையில் பாடல்கள் எல்லாம் சூப்பர் ஹிட்ஸ்களாக அமைந்திருந்தன.

அஜித்- தில்ராஜு தரப்பு திடீர் சந்திப்பு… சம்பள விஷயத்தால் எழுந்த சிக்கல்!

அஜித்- தில்ராஜு தரப்பு திடீர் சந்திப்பு… சம்பள விஷயத்தால் எழுந்த சிக்கல்!தன்னுடைய ‘குட் பேட் அக்லி’ படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்குப் பிறகு அஜித்குமார் கடந்த சில மாதங்களாக கார் பந்தயங்களில் ஆர்வமாகக் கலந்துகொண்டு வருகிறார். இனிமேல் வருடத்துக்கு ஒரு படம், மீத நேரத்தில் கார் ரேஸ் பந்தயங்கள் என திட்டம் வகுத்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

"சரீரம்" திரைவிமர்சனம்!

ஜி.வி.பி பிக்சர்ஸ்,சார்பில் இயக்குனர் ஜி.வி.பெருமாள் எழுதி,இயக்கி தயாரித்துள்ள திரைப்படம் "சரீரம்"

ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டிங்கில் விபத்து! மருத்துவமனையில் டாம் ஹாலண்ட்! - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

ஸ்பைடர்மேன் ஷூட்டிங்கில் விபத்து! மருத்துவமனையில் டாம் ஹாலண்ட்! - அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!பிரபல மார்வெல் சூப்பர்ஹீரோ கதாப்பாத்திரமான ஸ்பைடர்மேனின் பட ஷூட்டிங்கில் விபத்து ஏற்பட்டது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com