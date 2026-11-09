மகன் புகைப்படத்தை முகத்தை காட்டிய நடிகை கத்ரீனா கைஃப்.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்..
பாலிவுட் திரையுலகின் நட்சத்திரத் தம்பதியான கத்ரீனா கைஃப் மற்றும் விக்கி கௌஷல் தங்களது மகன் விஹானின் முகத்தை தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு முதன்முறையாக ரசிகர்களுக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
தீபாவளிக்கு முதல் நாளான நவம்பர் 7-ஆம் தேதி விஹானின் முதலாவது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து, தங்களது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் குடும்பத்துடன் இருக்கும் புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ள இத்தம்பதியினர், "எங்களின் மிகவும் ஒளிமயமான தீபாவளி இது... அனைவருக்கும் அன்பு, ஒளி மற்றும் மகிழ்ச்சி பெருக வாழ்த்துகள் - விக்கி, கத்ரீனா & விஹான்" என்று பதிவிட்டுள்ளனர்.
இந்தப் புகைப்படத்தில் குடும்பத்தினர் அனைவரும் ஒரே வண்ண ஆடை வடிவமைப்பில் மின்னினர். கத்ரீனா மஞ்சள் நிற சல்வார் உடையிலும், விக்கி கௌஷல் கிரீம் நிற குர்தாவிலும் காட்சியளிக்க, குழந்தை விஹான் கிரீம் நிற குர்தா மீது மஞ்சள் நிற மேல்சட்டை அணிந்து மிகவும் அழகாக காட்சியளித்தான்.
இப்புகைப்படத்தைப் பார்த்த அனன்யா பாண்டே, சோனம் கபூர், கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பல பாலிவுட் பிரபலங்களும் ரசிகர்களும் அக்குழந்தைக்குத் தங்களது அன்பையும் வாழ்த்துகளையும் பொழிந்து வருகின்றனர். தந்தை என்பது ஒரு விவரிக்க முடியாத மாயாஜால அனுபவம் என்று விக்கி கௌஷல் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.