வியாழன், 29 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
Written By bala
Last Modified: வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (17:11 IST)

பல்சரில் ஆவியா? ‘கருப்பு பல்சர்’ படம் எப்படி இருக்கிறது? இதோ விமர்சனம்

பல்சரில் ஆவியா? ‘கருப்பு பல்சர்’ படம் எப்படி இருக்கிறது? இதோ விமர்சனம்
அட்டகத்தி தினேஷ் நடிப்பில் வெளியாகியிருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு பல்சர். லப்பர் பந்து படத்தின் மாபெரும் வெற்றிக்கு பிறகு இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி இருக்கிறது. அட்டகத்தி தினேஷ் என்றாலே யதார்த்தமான நடிப்பு, பக்கத்து வீட்டுப் பையன் போன்ற தோற்றம், எளிதில் ரசிகர்களை கவரும் தன்மை என இதுதான் அவருடைய இயல்பு. அது அவர் ஏற்று நடிக்கும் கதாபாத்திரங்களுக்கும் உறுதுணையாக இருந்திருக்கின்றன.
 
அதன் அடிப்படையில் லப்பர் பந்து திரைப்படத்திற்கு பிறகு கருப்பு பல்சர் திரைப்படத்திலும் அது அவருக்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். இந்த படத்தில் பியூரிஃபயர் வாட்டர் விற்பனை செய்து வரும் ஒரு இளைஞனாக அட்டகத்தி தினேஷ் நடித்திருக்கிறார். அவருக்கு பெண்பார்க்கும் படலம் நடக்கிறது. அதில் மேட்ரிமோனி மூலம் ஒரு பெண் அவருக்கு மணப்பெண்ணாக கிடைக்கிறார்.
 
இருவரும் அதிலிருந்து பழகுகிறார்கள். காதலிக்கிறார்கள். அதுவரை அட்டகத்தி தினேஷிடம் சாதாரண ஒரு பைக் மட்டும் தான் இருக்கிறது. ஆனால் தன்னிடம் ஒரு கருப்பு பல்சர் பைக் இருப்பதாக பொய் சொல்லி ஹீரோயினை இம்ப்ரஸ் செய்கிறார் அட்டகத்தி தினேஷ். அப்படித்தான் கதை ஆரம்பிக்கிறது. அதன் பிறகு அந்த கருப்பு பல்சர் பைக்கில் பல த்ரில்லிங்கான விஷயங்கள் நடக்கின்றன.
 
திடீரென அந்த பைக்கில் ஒரு ஜல்லிக்கட்டு காளை ஒன்றின் ஆவி புகுந்திருப்பது பெரிய வருகிறது. அதன் பின்னணி கதை என்ன? அந்த பைக் தினேஷிடம் எப்படி வந்தது? இதுதான் மீதி கதை. படத்தில் எப்பவும் போல தினேஷ் தன்னுடைய எதார்த்தமான நடிப்பால் மாஸ் காட்டி இருக்கிறார். குறைவான பட்ஜெட்டில் நிறைவான கதையை தந்திருக்கிறார் இயக்குனர் முரளி சுரேஷ்.
 
இதுதான் இவருக்கு முதல் திரைப்படம். அதுமட்டுமல்ல இந்த படத்திற்கு இசையமைத்த இன்பராஜ் ராஜேந்திரனுக்கும் இதுதான் முதல் திரைப்படம்.  இதில் ஹீரோயினாக ரேஷ்மா நடித்திருக்கிறார். அதுபோக மன்சூர் அலிகான், சரவண சுப்பையா என பல பிரபலங்களும் நடித்துள்ளனர். நாளை திரையரங்குகளில் வெளியாகும் இந்த படத்திற்கு ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு இருக்கின்றன.

கல்கி 2 திரைப்படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. அவருக்கு பதில் தமிழ் நடிகையா?

கல்கி 2 திரைப்படத்திலிருந்து தீபிகா படுகோன் நீக்கம்.. அவருக்கு பதில் தமிழ் நடிகையா?இயக்குநர் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் பிரபாஸ், அமிதாப் பச்சன் மற்றும் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான 'கல்கி 2898 AD' திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் 1000 கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்தது. இந்த படத்தின் முதல் பாகத்தில் நாயகியாக தீபிகா படுகோன் நடித்திருந்தார். தற்போது இரண்டாம் பாகத்திற்கான பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், ஒரு அதிரடி தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ரஜினி - கமல் படத்தில் இணையும் பிரபலம்!.. அப்ப வேறலெவல்ல இருக்கும்!..

ரஜினி - கமல் படத்தில் இணையும் பிரபலம்!.. அப்ப வேறலெவல்ல இருக்கும்!..நடிகர் ரஜினி இப்போது ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடித்து வருகிறார்.. இந்த படத்தை நெல்சன் இயக்கி வருகிறார்.. இந்த படத்திற்கு அடுத்து அதாவது ரஜினியின் 173-வது படத்தை டான் படத்தை இயக்கிய சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கவுள்ளார்..

இப்பதான் தெரியுது.. ஏன் விஜய் அமைதியா இருக்காருனு? ஜனநாயகனில் திடீர் திருப்பம்

இப்பதான் தெரியுது.. ஏன் விஜய் அமைதியா இருக்காருனு? ஜனநாயகனில் திடீர் திருப்பம்சொன்ன தேதியில் மட்டும் ஜன நாயகன் படம் ரிலீஸாகியிருந்தால் இந்நேரம் வசூலில் பெரும் சாதனையை அடைந்திருக்கும் ஜனநாயகன் திரைப்படம்.

ஜனநாயகன் சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. வழக்கு போட சொன்னதே விஜய்தானா?!...

ஜனநாயகன் சென்சார் பஞ்சாயத்து!.. வழக்கு போட சொன்னதே விஜய்தானா?!...ஜனநாயகன் சென்சர் வழக்கில் முதலில் அந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி ஆஷா தயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு சொன்னார்..

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com