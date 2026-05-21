அடிச்சி ஆடும் கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!.. 6 நாள் வசூல் அப்டேட்!..
சூர்யாவின் உறவினர் எஸ்.ஆர் பிரபு தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கி சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் கருப்பு. அநீதி தலை துக்கும் போது கடவுள் வந்து நீதியை நிலைநாட்டுகிறார் என்கிற பழைய கான்செப்ட் என்றாலும் கருப்பு கடவுளாக சூர்யாவை காட்டி அதில் மசாலாவை கலந்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்திருக்கிறார் இயக்குனர் ஆர்.ஜே பாலாஜி..
கருப்பு சாமி திரையில் ஆக்ரோஷமாக ஆடும் போது தியேட்டரில் பலருக்கும் சாமி வருகிறது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் ஏற்கனவே சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது
. படம் பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்றதால் முதல் நாளிலிருந்து நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது.
நான்கு நாட்களில் கருப்பு திரைப்படம் 147 கோடி வசூல் செய்ததாக தயாரிப்பாளரை அறிவித்தார். இந்நிலையில் படம் வெளியாகி ஆறு நாட்களாகி விட்டநிலையில் இந்த திரைப்படம் 175 கோடி வசூலை பெற்றிருப்பதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது..
