  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. சினிமா செய்தி
  4. karuppu movie total collection for six days
Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Thursday, 21 May 2026 (08:19 IST)

அடிச்சி ஆடும் கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!.. 6 நாள் வசூல் அப்டேட்!..

karuppu
Publish: Thu, 21 May 2026 (08:19 IST) Updated: Thu, 21 May 2026 (08:21 IST)
google-news
சூர்யாவின் உறவினர் எஸ்.ஆர் பிரபு தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கி சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் கருப்பு. அநீதி தலை துக்கும் போது கடவுள் வந்து நீதியை நிலைநாட்டுகிறார் என்கிற பழைய கான்செப்ட் என்றாலும் கருப்பு கடவுளாக சூர்யாவை காட்டி அதில் மசாலாவை கலந்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்திருக்கிறார் இயக்குனர் ஆர்.ஜே பாலாஜி..

கருப்பு சாமி திரையில் ஆக்ரோஷமாக ஆடும் போது தியேட்டரில் பலருக்கும் சாமி வருகிறது. இது தொடர்பான வீடியோக்கள் ஏற்கனவே சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது
. படம் பாசிட்டிவான விமர்சனங்களை பெற்றதால் முதல் நாளிலிருந்து நல்ல வசூலை பெற்று வருகிறது.

நான்கு நாட்களில் கருப்பு திரைப்படம் 147 கோடி வசூல் செய்ததாக தயாரிப்பாளரை அறிவித்தார். இந்நிலையில் படம் வெளியாகி ஆறு நாட்களாகி விட்டநிலையில் இந்த திரைப்படம் 175 கோடி வசூலை பெற்றிருப்பதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது..
About Writer
பாலகிருஷ்ணன்

அடிச்சி ஆடும் கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!.. 6 நாள் வசூல் அப்டேட்!..

அடிச்சி ஆடும் கருப்பு!.. சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட்!.. 6 நாள் வசூல் அப்டேட்!..சூர்யாவின் உறவினர் எஸ்.ஆர் பிரபு தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கி சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வெளியான திரைப்படம் கருப்பு.

மாசக்கணக்குல ஷூட்டிங் நடந்தும் இவ்ளோதானா!. அரசன் படம் முடிஞ்ச மாதிரிதான்!...

மாசக்கணக்குல ஷூட்டிங் நடந்தும் இவ்ளோதானா!. அரசன் படம் முடிஞ்ச மாதிரிதான்!...வெற்றிமாறன் இயக்கத்தில் சிம்பு நடித்து வரும் திரைப்படம் அரசன். கலைப்புலி தாணு தயாரிக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்

இனிமே முழுக்க ஆன்மீகம்தான்!.. ஆளே மாறிய ரவி மோகன்!.. வைரல் போட்டோ!...

இனிமே முழுக்க ஆன்மீகம்தான்!.. ஆளே மாறிய ரவி மோகன்!.. வைரல் போட்டோ!...ரவி மோகன் தனது மனைவி ஆர்த்தியை பிரிவதாக சில மாதங்களுக்கு முன்பு அறிவித்தார். ஆர்த்தி மீது ரவியும், ரவி மீது ஆர்த்தியும் பல புகார்களை கூறினார்கள்.

முதல்வர் விஜய்யுடன் நடித்த நடிகர் இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறினாரா? பெயரையும் மாற்றுவதாக அறிவிப்பு..!

முதல்வர் விஜய்யுடன் நடித்த நடிகர் இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறினாரா? பெயரையும் மாற்றுவதாக அறிவிப்பு..!தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும், முதல்வர் விஜய்யின் நெருங்கிய நண்பருமான நடிகர் ஜெய், தான் இஸ்லாமிய மதத்தை தழுவியதற்கான காரணத்தை வெளிப்படையாக பகிர்ந்துள்ளார்.

எனக்கு 60 வயதானாலும் சண்டையிடுவேன்! - மருத்துவமனை முன்பு எச்சரித்த சல்மான் கான்

எனக்கு 60 வயதானாலும் சண்டையிடுவேன்! - மருத்துவமனை முன்பு எச்சரித்த சல்மான் கான்பாலிவுட் திரையுலகில் மூன்று தசாப்தங்களைக் கடந்தும், இன்றும் வசூல் மன்னனாகத் திகழ்ந்து வருபவர் நடிகர் சல்மான் கான். 60 வயதை