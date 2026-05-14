Karuppu: கருப்பு சிறப்பு காட்சி ரத்து!.. சூர்யா ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்!...

ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா, திரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து உருவாகியுள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்தில் வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி என இரண்டு தோற்றங்களில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார். இந்த படத்தின் டிரைலர் கூட சமீபத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் வரவேற்பை பெற்றது. இந்த படம் முடிவடைந்து பல மாதங்கள் ஆகியும் சில காரணங்களால் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிவைக்கப்பட்டுக்கொண்டே வந்தது.
ஒரு வழியாக மே 14ம் தேதிதான இன்று படம் ரிலீஸ் என சமீபத்தில் அறிவித்தார்கள். இந்த படத்திற்கு இன்று காலை 9 மணி முதல் இரவு 2 மணி வரை காட்சிகளை திரையிட்டு கொள்ளலாம் என தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியிருந்தது. எனவே காலை 9 மணி கட்சியை பார்ப்பதற்காக சூர்யா ரசிகர்கள் பலரும் டிக்கெட் புக் செய்து வைத்திருந்தார்கள்.
ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் காலை 9 மணி கட்சி ரத்து செய்யப்பட்டிருப்பதாக இப்படத்தின் தயாரிப்பாளர் எஸ்.ஆர் பிரபு ட்விட்டரில் அறிவித்திருக்கிறார். இது சூர்யா ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது.
நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.