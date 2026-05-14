Last Modified: Thursday, 14 May 2026 (17:07 IST)

ஜனநாயகனை தொடர்ந்து லீக்கான கருப்பு!.. தமிழ் திரையுலகம் அதிர்ச்சி...

விஜயின் ஜனநாயகன் திரைப்படம் ஏற்கனவே இணையத்தில் லீக் ஆனது ரசிகர்களிடமும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில் தற்போது சூர்யா நடித்துள்ள கருப்பு திரைப்படம் தயாரிப்பாளருக்கு தெரியாமலேயே வட மாநிலங்களில் சில தியேட்டர்கள் வெளியானது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

எஸ்.ஆர்.பிரபு தயாரிப்பில் ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கி சூர்யா, த்ரிஷா உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ள கருப்பு திரைப்படம் இந்த வெளியாகவிருந்த நிலையில் பணப் பிரச்சனை காரணமாக படம் வெளியாகவில்லை. அது தொடர்பான பேச்சு வார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது.. இன்று மாலை அல்லது நாளை இப்படம் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலியில், தயாரிப்பாளருக்கு தெரியாமலேயே மும்பை, புனே, வாரணாசி போன்ற படங்களில் சில தியேட்டர்களில் கருப்பு படம் வெளியாகிவிட்டது.. பொதுவாக திரைப்படங்களை Cube என்கிற நிறுவம்தான் தியேட்டர்களில் வெளியிடுகிறது. இதுநாள் இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டதில்லை என சொல்லப்படுகிறது.

எந்த தியேடரில் வெளியானது என கண்டுபிடித்து Cube நிறுவனத்தை தொடர்பு கொண்டு சொன்ன பிறகு படத்தை நிறுத்தியுள்ளனர். அதோடு இதற்கு இழப்பீடு கொடுப்பதாகவும் Cube நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஜனநாயகன் படத்தை தொடர்ந்து கருப்பு திரைப்படம் தியேட்டரில் தயாரிப்பாளர் தெரியாமலே வெளியானது திரையுலகில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் சூர்யா ஹீரோவாக நடித்திருக்கும் திரைப்படம் கருப்பு. வழக்கறிஞர் மற்றும் கருப்பண்ணசாமி என இரண்டு தோற்றங்களில் இந்த படத்தில் சூர்யா நடித்திருக்கிறார்.

எஸ்.ஆர்.பிரபு தயாரிப்பில் சூர்யா, திரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து ஆர்.ஜே பாலாஜி இயக்கியுள்ள திரைப்படம் கருப்பு. இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார்

நடிக்க வந்த புதிதில் நடிப்பென்றால் என்னவென்று தெரியாமல் குழம்பிக் கொண்டிருந்த சூர்யாவுக்கு நந்தா என்கிற திரைப்படத்தை கொடுத்து அவருக்கு நடிப்பென்றால் என்னவென்று சொல்லிக் கொடுத்தவர் இயக்குனர் பாலா.

திண்டுக்கல் மாநகரின் பாதுகாப்பு மற்றும் பொதுமக்களின் நிம்மதியை உறுதி செய்யும் வகையில், திண்டுக்கல் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் நள்ளிரவில் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டார்.

நடிகர் சூர்யா நடிப்பில் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் இன்று வெளியாகவிருந்த திரைப்படம், நிதி நெருக்கடி காரணமாகத் திட்டமிட்டபடி திரையரங்குகளில் வெளியாகவில்லை. ஜஸ்வந்த் பண்டாரி என்பவருக்கு வழங்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகையை படக்குழுவினர் இன்னும் செலுத்தாததே இந்தப் பிரச்சினைக்கு முக்கியக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.