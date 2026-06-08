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Written By பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (11:05 IST)

ரூ. 350 கோடி வரை பாக்ஸ் ஆபீஸ் வேட்டை! ஓடிடி-க்கு வரும் சூர்யாவின் 'கருப்பு

சூர்யா
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (11:05 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (11:09 IST)
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சூர்யா நடிப்பில் கடந்த மாதம் 14-ம் தேதி உலகமெங்கும் பிரம்மாண்டமாக வெளியான திரைப்படம்  கருப்பு . த்ரிஷா, ஆர்.ஜே.பாலாஜி, முன்னணி மலையாள நடிகர் இந்திரன்ஸ், நட்டி எனப் பெரிய நட்சத்திரப் பட்டாளமே நடித்துள்ள இத்திரைப்படம், வெளியான முதல் நாளிலிருந்தே வசூலில் பாக்ஸ் ஆபீஸை அதிர வைத்து வருகிறது.

பேயாட்டம் போடும் திரைக்கதையுடன் தியேட்டர்களில் மிரட்டி வரும்  கருப்பு , படக்குழுவினரே சற்றும் எதிர்பார்க்காத அளவிற்குக் பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பெற்றுள்ளது. படம் வெளியாகி வெற்றிகரமாக 25 நாட்களைக் கடந்துவிட்ட நிலையிலும், தியேட்டர்களில் ரசிகர்களின் கூட்டம் குறைந்தபாடில்லை. இதுவரை உலகம் முழுவதும் இப்படம் ரூ. 350 கோடி வசூலை நெருங்கியுள்ளதாக பாக்ஸ் ஆபீஸ் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த இமாலய வெற்றியைத் தொடர்ந்து, மிக பிரம்மாண்டமாக  வெற்றி விழா  ஒன்றைக் கொண்டாடவும் படக்குழுவினர் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
 
தியேட்டர்களைத் தொடர்ந்து,  கருப்பு  திரைப்படம் அடுத்ததாக ஓடிடி தளத்திலும் ஆட்டம் போடத் தயாராகி வருகிறது. நம்பகமான சினிமா வட்டாரங்களின்படி, இப்படத்தின் டிஜிட்டல் உரிமையைக் கைப்பற்றியுள்ள அமேசான் பிரைம் நிறுவனம், வரும் ஜூன் 19-ம் தேதி முதல் படத்தை ஸ்ட்ரீமிங் செய்ய உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இருப்பினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியாகவில்லை.
 
பாக்ஸ் ஆபீஸில் சாதனை படைத்த சூர்யாவின் 'கருப்பு' ஓடிடியிலும் அதே சாதனையைத் தொடருமா என்பதைப் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
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பாலகிருஷ்ணன்

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