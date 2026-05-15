Last Modified: Friday, 15 May 2026 (19:32 IST)

சிங்கம் 2-வுக்கு பின் கருப்பு!. பல வருடங்களுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு ஹிட்!..

சிங்கம் 2 திரைப்படத்திற்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் அமையவில்லை.. இடையில் ஜெய்பீம், சூரரைப் போற்று ஆகிய படங்கள் வெற்றி என்றாலும் அந்த படங்கள் ஓடிடியில் வெளியானது.

கங்குவா படம் படுதோல்வி அடைய ரெட்ரோ படம் சுமாரான வெற்றியை பெற்றது. எனது ஒரு தியேட்டர் ஹிட்டுக்காக சூர்யா பல வருடங்கள் காத்திருந்தார். அப்படி ஒரு படமாக ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கியுள்ள கருப்பு படம் சூர்யாவுக்கு அமைந்திருக்கிறது. சூர்யாவின் உறவினர் எஸ்.ஆர் பிரபு தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் சூர்யா, திரிஷா, மற்றும் ஆர்ஜே பாலாஜி என பலரும் நடித்திருக்கிறார்கள்..

இந்த படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கிறார். நேற்று வெளியாக வேண்டிய இந்த திரைப்படம் சில காரணங்களால் வெளியாகவில்லை. எனவே இன்று காலை 9 மணிக்கு இந்த படம் உலகமெங்கும் வெளியானது. படம் வெளியானது முதலே இந்த படத்திற்கு பாசிட்டிவான விமர்சனங்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறது.. குறிப்பாக சூர்யா ரசிகர்களுக்கு இந்த படம் மிகவும் பிடித்திருக்கிறது. படம் பார்த்த எல்லோருமே சமூகவலைத்தளங்களில் படம் நன்றாக இருப்பதாக பதிவிட்டு வருகிறார்கள். எனவே, பலர் வருடங்களுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படமாக கருப்பு அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

