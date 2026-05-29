Last Modified: Friday, 29 May 2026 (19:45 IST)

15 நாட்களில் கருப்பு செய்த வசூல் சாதனை!.. இனிமே சூர்யா காட்டுல மழைதான்!...

சிங்கம் 2-வுக்கு பின் சூர்யாவுக்கு ஒரு சூப்பர் ஹிட் படம் இதுவரை அமையவில்லை. இடையில் ஜெய்பீம், சூரரைப் போற்று போன்ற படங்கள் ரசிகர்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் அந்த படங்கள் ஓடிடியில் வெளியானது.

கங்குவா படம் பாக்ஸ் ஆபிஸில் மண்ணை கவ்வியது. ரெட்ரோ சுமாரான வெற்றியை பெற்றது.
ஆர்.ஜே.பாலாஜி இயக்கத்தில் கருப்பண்ணசாமி மற்றும் வழக்கறிஞர் என இரண்டு வேடங்களில் சூர்யா நடித்து கடந்த 15ம் தேதி வெளியான கருப்பு திரைப்படம் வசூலை வாரி குவித்து வருகிறது.

படம் வெளியான 15 நாட்களில் இதுவரை கருப்பு திரைப்படம் 300 கோடி வசூலை தொட்டிருக்கிறது. இதை படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமே அதிகாரப்பூர்வமாக தற்போது அறிவித்திருக்கிறது. இதுவரை சூர்யா நடித்து வெளியான திரைப்படங்களிலேயே அதிக வசூலை செய்த படமாக கருப்பு படம் மாறியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
குஷ்புவோட மருமகன் இவர்தான்!.. வெளியான குடும்ப போட்டோ!...

